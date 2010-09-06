گزارش کمیسیون اصل 44 از سهام عدالت این هفته قرائت می شود

حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه صبح روز دوشنبه کمیسیون پیگیری و نظارت اصل 44 قانون اساسی گفت : گزارش بخش سهام عدالت از دومین گزارش عملکرد اصل 44 قانون اساسی به هیئت رئیس مجلس تقدیم شده است که تا جلسه بعدی مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: دومین گزارش کمیسیون اصل 44 سه بخش است که شامل سهام عدالت، چالشها در اجرای قانون اصل 44 و گزارش از آخرین وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی است.

فولادگر گفت: گزارش چالشها در اجرای قانون اصل 44 نیز به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده اما در دستور کار این هفته مجلس نیست و بعد از تعطیلات دو هفته ای مجلس در دستور کار قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین در این جلسه اصلاح قانون معادن در دستور کار قرار داشت، دو ماده این طرح مورد بحث قرار گرفت سیاست گذاری ها و اعمال حاکمیت دولت با رعایت سیاستهای اصل 44 را به تصویب رساندیم.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس یادآور شد: بحث طبقه بندی معادن نیز دستور کار دیگر جلسه امروز کمیسیون بود که به دلیل بحث طولانی درباره آن و کمبود وقت ادامه بررسی آن به جلسه بعدی کمیسیون ویژه موکول شد.

فولادگر درباره بررسی پیش زمینه های تهیه طرح یا لایحه بهبود فضای کسب و کار نیز گفت: در این جلسه با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در این باره سیاست گذاری ها برای تهیه پیش نویس آن مورد بررسی قرار گیرد و شاخص های فضای کسب و کار احصاء شده و اولویت ها در این بخش مشخص شود و نهایتا با دولت به نتیجه برسیم که دولت در این باره لایحه به مجلس ارائه کند یا اینکه مجلس خود راسا اقدام به تهیه طرح کند.

نماینده اصفهان در بخش دیگری از این گفتگو یادآور شد: در این جلسه مقرر شد در تهیه گزارش ها از عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای اصل 44 قانون اساسی رهنمودهای مقام معظم رهبری اساس قرار داده شود. دیدگاه مسئولان اجرایی برای ما محترم است اما مبنای سنجش ما رهنمودها و معیارهای مقام معظم رهبری در این باره است که تاکید کردند این قانون صحیح و کامل اجرا شود.