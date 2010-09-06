لبنان از جاسوسی رژیم اسرائیل به شورای امنیت شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، لبنان در شکایتی به سازمان ملل مراتب اعتراض خود را نسبت به فعالیت 141جاسوس اسرائیلی در نقاط مختلف این کشور ابراز داشت.

بر اساس این گزارش، لبنان خواستار آن است تا این شکایت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه جاری میلادی در مقر این سازمان در نیویورک برگزار می شود مورد بررسی قرار بگیرد.

به نوشته دیلی تلگراف، لبنان از مجامع بین المللی خواسته تا به دقت این قضیه را دنبال کنند زیرا فعالیت های جاسوسان اسرائیلی می تواند مقدمه ای بر ای ماجراجوئی جدید رژیم صهیونیستی در منطقه باشد.

از سال گذشته تا کنون بیش از 100 نفر در لبنان به اتهام جاسوسی برای رژیم اسرائیل بازداشت شده اند.

در همین رابطه در ماه گذاشته وزارت دادگستری لبنان فهرستی شامل نام و اتهامات 150 جاسوس را که برای رژیم صهیونیستی فعالیت می کرده اند، برای انجام تدابیر قانونی لازم در اختیار وزارت خارجه این کشور قرار داد.

وزارت امور خارجه لبنان مامور شده تا با ارائه اسامی و اتهامات این 150 نفر به شورای امنیت مقدمات محاکمه آنان را فراهم کند.

خاطر نشان می شود "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان در ماه گذشته در کنفرانس مفصل خبری خود بخشی از جزئیات دو دهه جاسوسی اسرائیل در لبنان را افشا کرد که با ابراز نگرانی تل آویو روبرو شده است. دبیرکل حزب الله همچنین اسنادی مهم درباره ترور "رفیق حریری" نخست وزیر فقید لبنان را در این کنفرانس خبری به نمایش گذاشت.