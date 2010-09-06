افتتاح شبکه "IFILM" دریچه جدیدی به روی مخاطبان عرب زبان است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری شبکه فیلم و سریال عربی "IFILM" با حضور محمد سرافراز، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما و خبرنگاران در ساختمان پرس تی وی امروز 15 شهریورماه برگزار شد.

محمد سرافراز در این نشست خبری گفت: شبکه فیلم و سریال عربی از عید فطر به صورت 24 ساعته کارش را شروع می‌کند. برای این شبکه دو کنداکتور طراحی کرده‌ایم. یک کنداکتور موقت است که به مناسبت برنامه‌های عید فطر است. برنامه‌های این روز از ساعت 13 روز پنجشنبه 18 شهریورماه به وقت تهران شروع می‌شد و تا ساعت 21:30 روز جمعه 19 شهریورماه ادامه دارد. در این روز دو فیلم سینمایی، دو فیلم تلویزیونی و دو سریال پخش می‌کنیم. پخش گزارش‌هایی با موضوع پشت صحنه‌ها مجموعه‌ها، تیزر و آنونس از دیگر برنامه‌های روز عید فطر است.

وی افزود: مراسم افتتاحیه شبکه فیلم و سریال عربی روز پنجشنبه 18 شهریورماه ساعت 16 با حضور عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما و تعدادی از مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. کنداکتور بعدی که به آن اشاره کردم را به صورت سه روز در هفته (از جمعه تا یکشنبه) و چهار روز در هفته (از دوشنبه تا پنجشنبه) طراحی کرده‌ایم. هر شش ساعت به دو وقت GMT و مکه در ساعات طلایی برنامه‌ها تکرار می‌شوند.

سرافراز ادامه داد: در روزهای تعطیل هم تکرار سریال‌ها و فیلم‌هایی که در هفته پخش شده روی آنتن می‌رود. البته قصد داریم در آینده مسابقات کوتاه تلویزیونی تهیه کنیم و فیلم و سریال‌هایی به صورت مشترک با کشورهای عربی و با حضور هنرمندان عربی تهیه کنیم. علاوه بر آن نقد و بررسی سریال‌های پخش شده هم داریم و این نقد و بررسی با حضور منتقدان معورف عربی که در ایران هستند، انجام می‌شود.

معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما با اشاره به شبکه‌های ماهواره‌ای عربی گفت: آمارها نشان می‌دهد در چند سال اخیر شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای عربی رشد داشتنند و آخرین آمار نشانگر 700 شبکه است. در دسته بندی انجام شده 115 شبکه تخصصی موسیقی و شو و 56 شبکه ورزشی است. در کنار شبکه‌های خبری هم 21 شبکه فیلم و سریال با دوبله عربی، زبان عربی یا زیرنویس وجود دارد.

وی یادآور شد: با افتتاح شبکه فیلم و سریال عربی دریچه جدیدی برای مخاطبان عرب زبان باز می‌شود و کسانی که علاقمند به دیدن فیلم‌ها و سریال‌های عربی سالم هستند، می‌توانند از این شبکه نهایت استفاده را ببرنند، چرا که در آن شبکه‌های فیلم‌ و سریال عربی فیلم‌های آمریکایی هم پخش می‌شود که بر دو پایه روابط جنسی و خشونت است و مخاطبانی که دوست دارند آثار سالمی ببینند، از شبکه "IFILM" استفاده می‌کنند. در حال حاضر آنونس‌های این شبکه از عرب ست و نیل ست پخش می‌شود. وب سایت این شبکه هم فعال است.

سرافراز اشاره کرد: سعی کرده‌ایم بیشتر آثاری که از شبکه فیلم و سریال عربی پخش می‌شود دوبله عربی باشد. فقط تعداد محدودی با زیرنویس پخش می‌شود که در آینده نیز این مسئله کمتر می‌شود. فیلم‌ها و سریال‌ها برای دوبله به کشورهای سوریه، لبنان و امارات سپرده شده است. در دوبله آثار روی لهجه شامی تاکید کردیم. البته به این منظور نیست که روی لهجه خاصی تاکید داشتیم، اما همان طور که می‌دانید کشورهای عربی هم با لهجه‌های مختلف صحبت می‌کنند. ما سعی کرده‌ایم لهجه‌ای که بیشتر مورد پسند باشد استفاده شود.

معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما درباره پخش فیلم‌ها و سریال‌هایی گفت: تلاش کرده‌ایم فیلم‌ و سریال‌های بعد از انقلاب را که تا کنون پخش شده اند را انتخاب کنیم. البته برخی فیلم‌ها و سریال‌ها کیفیت فنی خوبی نداشتند، اما کیفیت آنها را اصلاح کردیم. فیلم‌های سینمایی هم بعد از تمام شدن اکران پخش می‌شود. برخی فیلم‌ها از وزارت ارشاد، حوزه هنری و ... هستند. سعی می‌کنیم آثار مناسب را پخش کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ممیزی‌ها در شبکه فیلم و سریال عربی با شبکه‌های داخلی یکسان است، چرا که رئیس سازمان صدا و سیما همیشه تاکید کرده که همه فیلم‌های سینمایی قابلیت پخش از شبکه‌های داخلی را ندارند، توضیح داد: ما سعی می‌کنیم آثار هنری را پخش کنیم که به لحاظ فیلمنامه، کارگردانی و ... قابل قبول باشد، به همین دلیل سراغ فیلم‌های سینمایی مناسب می‌رویم. در واقع ما به دنبال ارزش‌های هنری یک اثر هستیم. ممکن است اثری را نتوان از شبکه‌های داخلی پخش کرد، اما در شبکه فیلم و سریال عربی بتوانیم آن را پخش کنیم.

سرافراز درباره مخاطبان شبکه فیلم و سریال عربی گفت: این شبکه روی عرب ست و نیل ست پخش می‌شود، اما در آینده نزدیک روی هات برد هم پخش می‌شود. مخاطبان ما هم کل کشورهای عربی هستند و کل خاورمیانه را در برمی گیرد.

معاون برون مرزی درباره پخش برخی آثار ایرانی از شبکه‌های فارسی زبان به صورت غیرقانونی گفت: به هر حال این کار غیر حرفه‌ای است. سازمان صدا و سیما و تا حدودی ارشاد تولیداتش را بعد از توافق در اختیار شبکه‌های مختلف قرار می‌دهد و این مسئله از طریق توافق قابل حل است، حتی برخی آثار را به رایگان برای پخش ارائه می‌دهد.

وی درباره اینکه موافق با تولیدات تاریخی با مضمون معصومین از سوی شبکه‌های عربی هستید، گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم چنین تولیداتی را نداشته باشند، اما در شبکه فیلم و سریال عربی در مباحث مطرح شده قرار نیست بحث شیعه و سنی را مطرح کنیم. تلاش داریم روی مستندات محکم صحبت کنیم.

سرافراز درباره نشان دادن چهره‌ معصومین در آثار گفت: به هر حال در برخی جاها محدودیت‌هایی وجود دارد و در بعضی جاها نه. به هر حال این مسئله همیشه در تولیدات تاریخی مورد توجه قرار می‌گیرد و از قبل با کارشناسان صحبت می‌شود.

معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما در پایان افزود: با توجه به اینکه هنوز شبکه فیلم و سریال عربی "IFILM" متولد نشده است، اما بازتاب خوبی از سوی مخاطبان کشورهای عربی داشتیم. امیدواریم بتوانیم آثار مناسبی را برای مخاطبان پخش کنیم.