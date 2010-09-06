حمایتهای مجلس را با تلاش و کار مضاعف پاسخ می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم ضیافت افطاری که شب گذشته با حضور حدود 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرداری تهران برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: من به عنوان یک خدمتگذار در مجموعه مدیریت شهری و به نمایندگی از شهرداران سایر کلان شهرها از نمایندگان مجلس که انصافا در دوره هشتم، موضوعات و مسائل مدیریت شهری را با جدیت دنبال کردند تشکر می کنم و ما در مقابل تمام تلاش خود را خواهیم کرد که با تلاش بیشتر و تصمیم گیریهای بهتر، این تلاشها را پاسخ داده و روند پیشرفت را در مدیریت شهر دنبال کنیم.

وی ادامه داد: مجلس با 24 طرح و لایحه آن هم در زمانهای خاص و حساس توانست در رفع مشکلات بر سرراه مدیریت شهری نقش به سزایی ایفا کند.

شهردار تهران تصریح کرد: البته در کنار حمایتهای منطقی که نمایندگان از مجموعه مدیریت شهری داشتند، خیلی جاها نیز انتقادات سازنده ای را مطرح کردند و ما هم سعی کردیم از انتقادات آنها بهره مند شویم .

وی افزود: در مقابل حمایتها و انتقادات سازنده مجلس، ما نیز به عنوان مدیریت شهری در انجام کارها کم نگذاشتیم و اقدامات و تحولات گسترده ای در شهر تهران صورت گرفته است.

قالیباف گفت: عملکرد شهرداری از یک سازمان صرفا خدماتی به سمت یک نهاد اجتماعی در حال پیشروی است و در عرصه های فرهنگی و اجتماعی پیشرفتهای خوبی حاصل شده، چنانچه توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی به ویژه مسائل انقلابی و دینی در همه ابعاد کاملا مشهود است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما سعی کردیم با کاهش فاصله جنوب و شمال شهر کیفیت زندگی مردم را در همه ابعاد مادی و معنوی ارتقا دهیم که این روند با شتاب خوبی در حال پیشروی است.

شهردار تهران همچنین با تاکید براینکه شهرداری در تمام زمینه ها براساس برنامه پیش روی داشته است گفت: ما شهر را بدون برنامه اداره نکردیم و تمام اقدامات براساس طرح جامع و برنامه 5 ساله شهرداری بوده است و هیچ فعالیتی خارج از برنامه ریزیهای صورت گرفته توسط کارشناسان مجرب انجام نشده است.

وی همچنین رویکرد محله محوری را از دیگر اقدامات مهم و بنیادی در مدیریت شهری دانست و گفت: رویکرد محله محوری از جمله اقداماتی است که در مجموعه مدیریت شهری محقق شده است و چون ما بر این اعتقادیم، زمانی می شود شهر را خوب اداره کرد که مردم خود در اداره امور نقش داشته باشند و برای رفع مشکلات و پیشرفت شهر کمک کنند.

قالیباف در ادامه گفت: کوچک سازی شهرداری و هوشمند سازی شهر از دیگر اقدامات مهمی بوده که توسط مدیریت شهری صورت گرفته، چنانچه طی 3 سال متوالی در ارزیابی هایی که دولت بین نهادها و سازمان ها مختلف در این زمینه صورت داده، شهرداری تهران رتبه اول را با فاصله زیادی به دست آورده در حالیکه پیش از این شهرداری هیچ گاه در بین نهادهایی که در امر هوشمند سازی و کوچک سازی مقام برتر را داشتند، جایگاهی نداشت.

وی افزود: براساس برنامه پنج ساله شهرداری ما در تلاشیم بتوانیم بین کلان شهرهای جهان نیز از نظر هوشمند سازی جایگاه برتری را بدست آوریم و این روندی که آغاز شده را با جدیت دنبال کنیم.

شهردار تهران مکانیزه شدن خدمات شهری را از دیگر اقدامات مهم انجام شده توسط شهرداری تهران دانست و گفت: علاوه بر تحولات خوبی که در حوزه های خدماتی صورت گرفته امروز در حوزه فنی و عمران نیز تحرک قابل توجهی وجود دارد چنانچه شهر به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: شفاف سازی حسابرسی های مالی در شهرداری نیز از اقدامات بسیار مهمی بوده که برای تحقق آن تلاشهای بسیاری صورت گرفته چنانچه از سال 72 تا سال 84 هیچ حسابی قابل رسیدگی نبوده و شفافیت مالی در مورد هزینه ها و درآمدها وجود نداشته اما از سال 84 تا امروز حسابرسی براساس نظر کارشناسان نخبه و تحت نظارت شورای اسلامی شهر به طور کاملا شفاف صورت گرفته و از سال 88 نیز به وضعیت مطلوب در این زمینه رسیده ایم و هم اکنون حسابرسی ها کلا به روز شده است.

در این مراسم از "کتاب غزه" که توسط موسسه همشهری منتشر شده است در حضور نمایندگان مجلس رونمایی شد . در این کتاب ابعاد حمله رژیم صهیونیستی و بحران محاصره غزه از منظر وقایع و حقوق بین الملل در قالب مقالات و با همکاری اساتید دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است.