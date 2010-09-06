به گزارش خبرنگار مهر، احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت و او از همان روز تا کنون (15 شهریور) که دقیقاً 2.5 سال می‌گذرد در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری شده است.

عزیزی که هم اکنون 52 سال دارد، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دعوت شمس آل‌احمد (برادر جلال آل‌احمد) به تهران آمد و موفق به دیدار شهید آیت‌الله مطهری شد. او با آغاز جنگ به همراه خانواده‌اش به تهران آمد و سپس برای مدتی ساکن شهرستان نور شد و بعد از آن در تهران اقامت گزید و به همکاری با روزنامه جمهوری اسلامی پرداخت.

کفشهای مکاشفه، شرجی آواز، خوابنامه و باغ تناسخ، ترجمه زخم، باران پروانه، رودخانه رؤیا، ملکوت تکلم و سیل گل سرخ از جمله دفترهای شعری این شاعر انقلاب و مداح اهل بیت است.

این روزها اما احمد عزیزی شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد و بیماری صعب‌العلاجش او را زمین‌گیر کرده است. عزیزی به خصوص در زمان تعویض تراشه تراکستومی گلویش - که هر چند روز یکبار انجام می‌شود - دچار مشکلات حاد تنفسی می‌شود و درد ناشی از این کار او را عذاب می‌دهد.

زینب عزیزی خواهر احمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل تنفسی او ناشی از تراشه تراکستومی درون گلویش، نسبت به بهبودی برادرش ابراز نگرانی کرد و گفت: باید هر چه زودتر برای احمد کاری کرد و اگر لازم باشد او را به خارج ببریم.

وی افزود: تراشه تراکستومی اینگونه بیماران معمولاً هفته‌ای یک بار عوض می‌شود اما با توجه به شرایط حاد تنفسی احمد، تراشه گلوی او هر سه یا نهایتاً چهار روز یک بار تعویض می‌شود که در زمان انجام این کار، تنفس برایش به شدت سخت می‌شود و او مجبور است به فواصل کمی از قرار دادن تراشه در گلو، درد شدید آن را تحمل کند.

خواهر این شاعر انقلاب و اهل بیت (ع) درباره احتمال انجام عمل باز روی گلوی او هم گفت: این عمل در ایران فقط در دو بیمارستان از جمله بیمارستان مسیح دانشوری انجام می‌شود که پزشکان آن هنوز در این زمینه نظر مساعد نداده‌اند و می‌گویند این عمل برای احمد فعلاً زود است.

زینب عزیزی اضافه کرد: آنها معتقدند برای انجام این عمل باید قفسه سینه بیمار شکافته شود و چون وضعیت ریه‌های احمد هم مساعد نیست، انجام عمل باز خطرآفرین خواهد بود.

وی در عین حال علائم حیاتی این شاعر را خوب توصیف کرد و گفت: وضعیت هوشیاری احمد مساعد است و تنها چیزی که او را اذیت می‌کند، تنگتر شدن روز به روز دریچه گلوی اوست که ناشی از تراشه تراکستومی است که در این ناحیه قرار داده شده است.