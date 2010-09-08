تنها 10 پل عابر پیاده در کرج وجود دارد

محمد مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: محور ماهدشت به اشتهارد از مهمترین راه های ارتباطی استان تهران و استان البرز است که کاهش حوادث جاده ای در این محور نیازمند انجام اقدامات مورد نیاز است و اتخاذ بهترین تدابیر است.

وی ادامه داد: قرار است در صورت امکان، پل عابر در محور یادشده نصب شود تا بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد کاهش آمار حوادث جاده ای در این محور باشیم و افراد کمتری در این محور گرفتار اینگونه حوادث شوند.

محورهایی که احتمال بروز تصادف بیشتر است، صاحب پل عابر شوند

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر در کل شهرستان کرج حدود 10 پل عابر وجود دارد که این تعداد در برخی از موارد پاسخگوی نیازها نیست و باید زمینه ای فراهم شود تا محورهایی که احتمال بروز تصادف در آنها بیشتر است، صاحب پل عابر شوند.

وی اظهار داشت: محور ماهدشت به اشتهارد صرف نظر از داشتن جنبه شهرستانی و استانی، جنبه فرا استانی نیز دارد و بسیاری از افرادی که عازم سفر به استانهای دیگر هستند از این مسیر عبور می کنند که این امر، اهمیت فرامنطقه ای مسیر یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

مکوندی گفت: امسال پروژه های بهسازی و اسفالت راه روستایی در مورد چند روستای شهرستان کرج اجرا می شود که از میان آنها می توان به راه روستایی کیاسر، خوزنکلا و شهرستانک اشاره کرد.

بهسازی و آسفالت راه روستایی کیاسر به طول چهار کیلومتر

وی یادآور شد: بهسازی و آسفالت راه روستایی کیاسر به طول چهار کیلومتر انجام می شود ضمن اینکه پروژه روکش آسفالت راه روستایی خوزنکلا نیز به طول یک و نیم کیلومتر اجرا می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: محور کرج - چالوس به طول 74 کیلومتر آسفالت می شود که این مسافت شامل مسیر کرج تا کندوان است و به صورت مستمر انجام می شود ضمن اینکه هزینه اجرای این پروژه نسبتا قابل توجه است.