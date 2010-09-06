نحوه نظارت بر صنعتی سازی مسکن

سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر با اشاره به نقاط ضعف برخی از پروژه های صنعتی سازی شرکت مپسا در اجرا گفت: مهمترین علت ناموفق بودن این پروژه نا آشنایی شرکتها با مقوله صنعتی سازی است که برای جبران این نارسایی کارگروهی تشکیل شده است.

وی در خصوص چگونگی نظارت این کارگروه بر صنعتی سازی افزود: تیمهای ارزیابی به صورت تصادفی از پروژه های در حال ساخت بازدید می کنند تا وضعیت فنی پروژه ها و درستی اجرای آنها مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از نبود نظارت بر پروژه های صنعتی سازی تا پیش از تشکیل این کارگروه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به توسعه صنعتی سازی در کشور و ساخت تعداد زیادی از واحد های مسکونی به روش صنعتی، نظارت بر کار اجرای این طرحها ضروری است.

فاطمی عقدا اظهار داشت: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان مشاور فنی در اجرای صحیح پروژه ها نظارت خواهد کرد تا مشکلات پیش روی صنعتی سازی برطرف شود.

وی در خصوص صلاحیت فنی شرکتهای خارجی که در مسکن مهر فعال هستند گفت: شرکت ای که مرکز آنها را تایید کرده باشد مطمئنا توان ساخت صنعتی مسکن را دارند که تا کنون نیز چندین شرکت از ترکیه و دیگر کشورها برای دریافت تاییده به مرکز مراجعه کردند.