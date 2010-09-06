نگاه به پرونده علی حسینی امیدوار کننده است/ احتمال کاهش یا لغو محرومیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده که برای حضور در جلسه کمیته دادرسی فدراسیون جهانی به مجارستان رفته بود، در مورد این جلسه گفت: جلسه خوب و ارزشمندی بود که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید. این جلسه از آن جهت مهم بود که با رایزنی های صورت گرفته، تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی هم در آن حضور پیدا کرد تا شخصا نظاره گر دفاعیات ما از سعید علی حسینی باشد.



حسین رضازاده که به همراه داراب ریاحی و حسن مرادی، وکیل بین المللی علی حسینی در این نشست حضور داشت، در ادامه افزود: ما در این نشست 3 ساعته ضمن ارائه مدارک لازم به دفاع از این وزنه بردار پرداختیم و انصافا دفاعیات خوبی نیز در حضور هیئت چهار نفره بررسی این پرونده صورت گرفت که این موضوع ما را به اعلام رای نهایی امیدوار کرد، ضمن اینکه حضور تاماش آیان هم در جلسه نقطه امیدوار کننده دیگری بود. انشاالله رای نهایی همان لغو یا کاهش محرومیت این وزنه بردار باشد.



سرپرست فدراسیون وزنه برداری در مورد زمان دقیق صدور رای نهایی گفت: آنها در این مورد زمان دقیقی را اعلام نکردند و تنها به این موضوع اشاره داشتند که رای نهایی پرونده سعید علی حسینی بزودی از طریق سایت فدراسیون جهانی اعلام می شود.

ما هم منتظریم تا نتیجه تمام تلاش های صورت گرفته را با در یافت حکم تبرئه یا کاهش محرومیت سعید علی حسینی بگیریم تا جامعه وزنه برداری بار دیگر شاهد بازگشت این وزنه بردار خوب کشورمان به میادین باشد.



حسین رضازاده و داراب ریاحی که برای حضور در جلسه کمیته دادرسی فدراسیون جهانی به مجارستان رفته بودند، بامداد امروز از طریق استانبول ترکیه، به تهران بازگشتند.