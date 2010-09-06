دستور وزیر بهداشت برای معالجه کامل پرستار یاسوجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در خصوص وضعیت پرستار یاسوجی که اخیرا توسط همراه یک بیمار در بیمارستان شهیدبهشتی یاسوج از ناحیه چشم مورد ضرب و جرح قرار گرفته و نابینا شده است، گفت: پرستاران انصافا شبانه روز زحمت می‌کشند تا بیمار در آسایش باشد. شغل این گروه از جامعه جزو مشاغل سخت است. بنابراین همراهان بیماران باید با کنترل خود مانع از بروز چنین فجایعی شوند.

وی ضمن ابراز تأسف از رخداد این حادثه برای عبدالوهاب دانش‌نیا پرستار یاسوجی، اظهارداشت: وقوع چنین حوادث تلخی به شدت بر روحیه پرستاران اثر منفی بر جای می‌گذارد و لازم است از بروز این قبیل حوادث جلوگیری شود.

وزیر بهداشت در ادامه از دستور رسیدگی کامل به وضعیت پرستار یاسوجی خبر داد و گفت: از سوی بنده افرادی برای معالجه این پرستار تعیین شده اند.

دستجردی افزود: شغل پرستاری از مشاغل سخت است و همراهان بیمار نباید با اعمال مخاطره ‌آمیز کار را از این سخت تر کنند.