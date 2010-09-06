به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برگزاری دیدار برابر چین و پیروزی برابر این تیم، عصر فردا سه شنبه دومین بازی تدارکاتی خود در شرق آسیا را در سئول برابر کره جنوبی برگزار خواهد کرد. خبرهای کوتاه تیم ملی در سئول را می خوانید:

ملی پوشان در سالن بدنسازی هتل می فیلد

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای بازی روز سه شنبه با تیم ملی کره جنوبی آماده می کنند، صبح روز دوشنبه در سالن بدنسازی هتل می فیلد سئول به کار با دستگاه‌های مختلف این سالن زیرنظر مربیان پرداختند.

تصویری از حضور ملی پوشان در سالن بدنسازی هتل می فیلد سئول

افشین قطبی سرمربی تیم ملی براساس برنامه ریزی، دروازه بانان و مدافعان را به یک گروه، بازیکنان میانی را به گروه دوم و مهاجمان با گروهی دیگر تقسیم کرد تا تحت نظارت بیوتر، رشیدی و منصوریان در زمانهای مشخص و ازقبل تعیین شده با دستگاه‌های بدنسازی کار کنند.

در خاتمه این برنامه قطبی از تلاش و کوشش بازیکنان در این اردو در چین و کره جنوبی تشکر کرد و گفت که به آنان افتخار می کند و امید بسیاری دارد با این انگیزه و تلاشی که بازیکنان دارند، بتوانند در بازی فردا نتیجه خوبی کسب کنند.

جلسه کادر فنی با بازیکنان

بعدازظهر امروز به وقت کره نیز کادر فنی تیم ملی با کلیه بازیکنان حاضر در اردو در یکی از تالارهای هتل می فیلد جلسه ای را برگزار کرد. در این جلسه 30 دقیقه ای که همه اعضای کادر فنی حضور داشتند، افشین قطبی سرمربی تیم ایران با پخش صحنه هایی از بازی تیم کشورمان با چین به آنالیز این دیدار پرداخت و در هر قسمت نقاط ضعف و قوت تیم را به بازیکنان گوشزد کرد.







جلسه کادر فنی تیم ملی با بازیکنان در هتل می فیلد سئول

تمرین آخر در کمپ تیم های ملی چین

آخرین تمرین تیم ملی ایران تا قبل از دیدار با کره جنوبی که قرار بود عصر امروز در زمین اصلی (ورزشگاه جام جهانی) سئول انجام شود به دلیل تعویض چمن این زمین و بارندگی شب قبل به کمپ تیم های ملی چین یعنی همان محلی که دیشب تمرین کرده بودند، منتقل شد. این تمرین از ساعت 19 به وقت محلی آغاز می شود.

همچنین پیش از تمرین، قطبی به همراه جواد نکونام و محمد نصرتی و خسرو والی زاده مدیر امور رسانه ای تیم ملی در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران کره ای شرکت خواهند کرد.

شرایط مناسب هتل می فیلد

هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در سئول (هتل می فیلد) یک هتل پنج ستاره در زمینی وسیع و بسیار آرام و خوش منظره است و بازیکنان در این محل کاملا احساس آرامش می کنند.



تمرین عصر یکشنبه ملی پوشان در محوطه هتل می فیلد در سئول

فدراسیون فوتبال کره جنوبی نیز با قراردادن یک نماینده که بطور مرتب در هتل حضور دارد، پیگیر کارها و مسایل تیم کشورمان است و لوازم مورد نیاز تیم سریعا فراهم می شود. از نظر تغذیه نیز وضعیت غذایی هتل طبق نظر کادر فنی و با نظارت پزشک تیم کاملا کنترل شده و عالی است.