150 زندانی جرائم غیرعمد در کهگیلویه وبویراحمد نیازمند کمک هستند

علی جمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: محکومیت های این زندانیان در بخش های مالی، مهریه، نفقه و تصادفات رانندگی است که برای آزادی آنها نیاز به بیش از 25 میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: از زمان تاسیس ستاد دیه استان تا پایان مرداد ماه امسال، 657 نفر از زندانیان بدهکار، محکومیت های مالی و سایر جرائم غیرعمد آزاد شدند.

وی مبلغ پرداخت شده برای آزادی این زندانیان را بیش از سه میلیارد و 339 میلیون عنوان کرد و گفت: منابع تامین کننده اعتبارات آزادی زندانیان از محل های ستاد دیه کشور، ستاد دیه استان، خیرین و کمیته امداد استان، وجوه اداره شده وزارت دادگستری و قرض الحسنه بانک ها بوده است.

جمادی یادآور شد: در پنج ماهه اول امسال نیز 91 زندانی جرائم غیرعمد در این استان آزاد شدند که 9 میلیارد و 704 میلیون ریال برای آزادی آنان پرداخت شد.

وی بیان داشت: ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد در سال 1378 به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند جرائم غیرعمد در استان تاسیس شد.