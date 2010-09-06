130 هزار نفر بوشهری از نعمت گاز برخوردار شدند

غلام عباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تا کنون 285 کیلومتر خط انتقال و یک هزار و 307 کیلومتر نیز شبکه گازرسانی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی با بیان این که به 11 جایگاه CNG در استان بوشهر گازرسانی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 17 شهر و 43 روستای استان بوشهر در قالب 27 هزار مشترک از گاز طبیعی لوله کشی استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان این که تمامی تلاش مجموعه گاز استان، انتقال گاز به تمامی شهرستان های استان بوشهر است، گفت: با توجه به ضعف شبکه برق استان با انتقال گاز به استان بوشهر و استفاده از آن در وسایل سرمایشی و گرمایشی می توان، بسیاری از مشکلات مربوط به شبکه برق نیز رفع خواهد شد .

حسینی یکی از افتخارات شرکت گاز استان را استفاده از نیروهای بومی در تمامی رده های این شرکت دانست، یاداور شد: هم اکنون 58 نفر از نیروهای این شرکت بومی هستند.