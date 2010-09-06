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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

اهالی مطبوعات فارس ناظرین افتخاری سازمان بازرگانی می شوند

اهالی مطبوعات فارس ناظرین افتخاری سازمان بازرگانی می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان فارس گفت: اهالی مطبوعات می توانند به عنوان ناظرین افتخاری با سازمان بازرگانی استان فارس همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران حفاری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، این طیف را عنصری فعال و ارزشمند در جامعه ذکر کرد و افزود: با توجه به فعال بودن خبرنگاران در همه عرصه های روزمره، ذکاوت و ریزبینی این گروه از جامعه می توانند ناظرین خوب و ارزشمندی برای این سازمان باشند.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران در طول روز با افراد زیادی به صورت متناوب برخورد دارند، اظهار داشت: این افراد می توانند اطلاعات کسب شده در خصوص تخلفات صنفی را در فرم های خاصی که به آنان تحویل می شود نوشته و به سازمان جهت بررسی از واحدهای صنفی معرفی شده ارائه کنند تا بازرسان سازمان در اسراع وقت نسبت به بازرسی از واحد صنفی اقدام و در صورت احراز تخلف نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس از برگزاری کلاس آموزشی جهت شیوه بازرسی از واحدهای صنفی و تشکیل فرمهای ناظرین خبر داد و گفت: با برگزاری این کلاس آموزشی این افراد راحت تر می توانند نسبت به تکمیل برگ گزارش اقدام کنند.

کد مطلب 1146702

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