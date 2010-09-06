اهالی مطبوعات فارس ناظرین افتخاری سازمان بازرگانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران حفاری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، این طیف را عنصری فعال و ارزشمند در جامعه ذکر کرد و افزود: با توجه به فعال بودن خبرنگاران در همه عرصه های روزمره، ذکاوت و ریزبینی این گروه از جامعه می توانند ناظرین خوب و ارزشمندی برای این سازمان باشند.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران در طول روز با افراد زیادی به صورت متناوب برخورد دارند، اظهار داشت: این افراد می توانند اطلاعات کسب شده در خصوص تخلفات صنفی را در فرم های خاصی که به آنان تحویل می شود نوشته و به سازمان جهت بررسی از واحدهای صنفی معرفی شده ارائه کنند تا بازرسان سازمان در اسراع وقت نسبت به بازرسی از واحد صنفی اقدام و در صورت احراز تخلف نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس از برگزاری کلاس آموزشی جهت شیوه بازرسی از واحدهای صنفی و تشکیل فرمهای ناظرین خبر داد و گفت: با برگزاری این کلاس آموزشی این افراد راحت تر می توانند نسبت به تکمیل برگ گزارش اقدام کنند.