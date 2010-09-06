کارشناسان دادگستری در اظهارنظرهای خود دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر دوشنبه در آیین سوگند کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر افزود: باید روحیه احساس مسئولیت خود را در قبال اصحاب دعوی و حفظ سلامت جامعه بالا برده و دقت شود با استدلال اظهار نظر کنید و برای طرفین دعوی و قاضی پرونده نیز استدلال قوی داشته باشید.

وی اعتماد عمومی را مهمترین وظیفه دادگستری دانست، اظهار داشت: باید در مسیری حرکت کنیم تا ضمن جلب اعتماد عمومی، مردم با آسودگی خیال به ما مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر کار کارشناسان دادگستری را حرفه ‌ای راهگشا در عرصه‌ های مختلف به ویژه در عرصه عدالت مهم عنوان کرد و گفت: حفظ بی طرفی و سلامت کارشناس از دیگر وظایف مهم کارشناسان رسمی دادگستری است که باید این دو مورد را رعایت کنند.

بحرانی خطاب به کارشناس دادگستری گفت: کارشناس دادگستری هم باید اخلاق داشته باشد و هم وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد و تراکم کاری نباید مانع از این شود که کارشناس در صحنه‌ ای دیگر باشد.