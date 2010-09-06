هفته دفاع مقدس بهترین فرصت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر دوشنبه در نشست ستاد هفته دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد، افزود: هفته دفاع مقدس بزرگترین نماد غرور ملی است که یادآور رشادتها، از خودگذشتگی و حضور حماسی ملت ایران در مقابله با استکبار و کفر جهانی است که باید برای برگزاری باشکوه برنامه های آن همه ظرفیتها را بکار گرفت.

وی تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی با حضور همه جانبه و با محوریت بسیج مردمی در ترویج و فرهنگ دفاع مقدس تلاش کنند.

نوذری تصریح کرد: دفاع مقدس بالاترین و با ارزش ترین هویت نظام در ترویج جهاد و شهادت و برگرفته از فرهنگ عاشورای حسینی است و باید به نسلهای آینده منتقل شود.

استاندار تاکید کرد: برنامه های این هفته به گونه ای طراحی شوند که جامعه هدف آن عموم مردم و بیشتر جوانان و نوجوانان از جمله دانش آموزان و دانشجویان باشند.

وی گفت: ستاد هفته دفاع مقدس و کمیته های آن باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که مجری برنامه ها جوانان باشند و در جمع آوری آثار شهدا و ترویج فرهنگ شهدا پیشگام شوند.

نوذری افزود: باید جوانان وارد عرصه های فرهنگی شوند و مدیران، بخصوص در دستگاههای فرهنگی از هم اکنون میدان و عرصه را برای فعالیت و مشارکت، به آنها واگذار کنند.

وی همچنین نسبت به بازدید و تکریم از خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان در هفته دفاع مقدس تاکید کرد.