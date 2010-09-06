رشد صنعت هوایی نیازمند افزایش تعامل با پژوهشگاه مواد و انرژی است

سیدمحمدمهدی هادوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در این راستا پژوهشگاه مواد و انرژی کشور مستقر در کرج و سازمان صنایع هوایی ایران قرارداد همکاری علمی و فنی امضا کردند که پیش بینی می شود این امر تاثیرات بسیار مطلوبی بر جای بگذارد.

وی ادامه داد: باتوجه به امکانات بسیار خوب این پژوهشگاه، استفاده از فناوری‌ها و توانمندی‌های علمی آن در صنایع هوایی کشور ضروری است و لازم است زمینه ها و شرایط این امر را نیز فراهم کنیم.

پژوهشگاه مواد و انرژی از منابع علمی و فناوری ما خواهد بود

این مسئول اضافه کرد: از این پس پژوهشگاه مواد و انرژی یکی از منابع علمی و فناوری سازمان صنایع هوایی کشور خواهد بود و سازمان صنایع هوایی در این زمینه همه تلاش خود را برای ارتقای کمی و کیفی همکاری ها به کار خواهد گرفت.

وی افزود: برقراری ارتباط و همکاری مناسب بین بخش صنعت، مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور در ارتقای سطح کیفی تولیدات و خدمات تاثیرگذار است.

نقش پررنگ دانشجویان در پیشبرد اهداف علمی

هادوی با اشاره به نقش دانشجویان در پیشبرد اهداف علمی خاطرنشان کرد: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای پژوهشگاه مواد وانرژی کشور نقش بسزایی در دستیابی به فناوری‌های روز در زمینه جذب انرژی، انتقال گاز و مواد پیشرفته داشته اند.

وی ادامه داد: مشکل معرفی نشدن ظرفیتها و پتانسیلهای تحقیقاتی پژوهشگاه مواد و انرژی به جامعه صنعتی کشور باید حل شود و تنها بخشی از ظرفیتها معرفی شده است.

دستاوردهای پژوهشکده ها مطلوب بوده است



این مسئول بیان کرد: سه پژوهشکده در این پژوهشگاه وجود دارد که در زمینه های سرامیک، نیمه هادی ها و انرژی فعالیت می کنند و دستاوردهای بسیار خوبی داشته اند که لازم است مورد اطلاع رسانی کافی و مطلوب قرار گیرد.



وی یادآور شد: این پژوهشگاه هم اکنون با توجه به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، همکاری گسترده ای با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است.