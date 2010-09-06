12 هزار بافنده فرش دستباف در استان مرکزی شناسایی شدند

عزیز‌الله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای حفظ جایگاه فرش استان مرکزی، نیازمند حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان فرش دستباف است.

وی ادامه داد: ما در کنار تولید فرش دستباف به صورت سنتی، به طور کاملا علمی بحث فرش دستباف را پیگیری می کنیم و برای بالا بردن کیفیت فرش استان در سطح کشور و حضور مناسب در بازار خارجی، پیشنهاد داده ایم که رشته فرش در سطح دانشگاه های استان مرکزی نیز تدریس شود.

معاونت بازرگانی داخلی استان مرکزی بیان کرد: یک میلیارد تومان جهت حمایت از فرش دستباف استان مرکزی به صندوق مهر امام رضا استان اختصاص یافته است که با شناسایی متقاضیان دارای شرایط، برای خود اشتغالی خانگی حدود پنج میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که در ابتدای امر حدود 200 نفر تحت پوشش قرار می گیرند.

صدیقی با بیان اینکه به منظور تسهیل در روند صادرات فرش، باید تحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان مرکزی، در مرکز استان، تشکیل شود، ادامه داد: برای حل مشکل فرش استان باید ریشه ای عمل کرد، زیرا امروز تولیدکنندگان فرش برای دریافت مجوز باید کارت عضویت آنها از قم صادر شود.