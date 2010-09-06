شکارچی و صیاد پرنده دراج در شهرستان زابل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این متخلف که اقدام به شکار غیرقانونی سه قطعه دراج کرده بود به استناد بند "ج" از ماده 10 قانون شکار و صید دستگیر و پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

مبلغ ضرر و زیان ناشی از این جرم چهار میلیون و 800 هزار ریال از قرار هر قطعه دراج یک میلیون و 600 هزار ریال است. در سالهای اخیر خشکسالی های پی در پی در سیستان و تخریب زیستگاه این پرنده در اثر تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی و شکار بی رویه جمعیت این گونه زیبا و بومی و حمایت شده را دستخوش بحران جدی کرده است.

دراج 35 سانتی متر طول دارد جثه و دمش هم اندازه کبک بوده و نر و ماده با یکدیگر متفاوت هستند پرنده نر اندکی بزرگتر از ماده و با داشتن سیخک در پا از ماده متمایز و قابل تشخیص است.

جنگل نیاتک در قسمت شمال شرقی سیستان قرار داشته و دارای وسعتی معادل 80 هزار هکتار است که 300 هکتار آن جهت اجرای طرح حفاظت ویژه و ترمیم جمعیت دراج در منطقه تعیین شده است.



حفاظت از این گونه حمایت شده در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان قرار دارد ولی همچنان و با تمام تلاشهای صورت گرفته متخلفان اقدام به شکار و صید این گونه نادر می کنند.