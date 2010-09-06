تنها چهار تخت برای کودکان سرطانی مازندران موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد گوهردهی پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای مجمع خیرین سلامت، رئیس بیمارستان امام خمینی ساری و سرپرست بانک ملی مازندران از بالا بودن آمار بیماران سرطانی در استان ابراز نارضایتی کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش بیماران سرطانی کودکان، فقط چهار تخت در استان برای این قشر از بیماران وجود دارد در صورتی که کودکان مبتلا به سرطان بهتر از بزرگسالان درمان می شوند و مشارکت خیرین در این بخش بسیار موثر خواهد بود.

گوهردهی از برگزاری اولین همایش خیرین سلامت در استان خبر داد و افزود: با یاری خداوند و همکاری خیرین عرصه سلامت، همایش تجلیل از این خیرین دهه غدیر امسال در ساری برگزار شود تا خیرین سلامت استان تقدیر و سپاسگزاری شوند.

علیرضا کلانتری، نماینده خیرین پیوند کلیه و ای سی یو بیمارستان امام خمینی (ره) ساری با اشاره به پیشرفت بسیار خوب این پروژه در شروع کار برای ادامه ساخت این پروژه بزرگ ملی خواستار توجه بیشتر به این پروژه شد.

برات کریمی، مدیر امور شعب بانک ملی مازندران با اشاره به اینکه اصالت وجودی بانک ملی برای کمک به مردم و برای مردم است، افزود: برای کمک به خیرین عرصه سلامت آمادگی کامل داریم و به همین منظور به خیرین عرصه بهداشت و درمان تسهیلات با بهره کم اعطا می شود.