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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

ظرفیت آرامستان گرگان سالها قبل تکمیل شده است

ظرفیت آرامستان گرگان سالها قبل تکمیل شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر گرگان گفت: ظرفیت آرامستان امامزاده عبدالله گرگان از سالها پیش تکمیل شده است ولی عده ای هنوز به اموات و جیب شهروندان به چشم قلک می نگردند و از دفن اموات در این آرامستان دفاع می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغلی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از این آرامستان گفت: گروه های مختلف کارشناسی به دلایل شهرسازی، اجتماعی و بهداشتی ادامه دفن اموات را در این مکان به صلاح ندانسته و برای شهر گرگان و شهروندان بسیار مضر می دانند.

 وی اظهار داشت: موضوع انتقاد شهروندان و فرهیختگان به مدیریت قبرستان گرگان بحث کهنه ای است که سالها پیش شروع شده و هنوز با شدت ادامه دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در طی سالهای گذشته عدم تمرکز در مدیریت امامزاده عبدالله موجب شده تا وضعیت مدیریت این مجموعه موجب نارضایتی مردم بخصوص خانواده های عزادار باشد.
 
چراغعلی گفت: در حال حاضر در این مجموعه اداره کل اوقاف، هیئت امنا، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهرداری و شورای شهر گرگان همگی مدعی ارائه خدمات به مردم هستند که اداره کل اوقاف و هیئت امنا از سویی مدعی مقبره و اراضی در حال گسترش اطراف آن هستند.
 
عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: همچنین  شهرداری مدعی است در ازای حمل، شستشو، کفن و دفن و نماز میت، از خانواده های عزادار تنها حدود 400 هزار ریال دریافت می شود و در بسیاری از موارد از خانواده های بی بضاعت نیز هیچ مبلغی اخذ نمی کند و  تمام این خدمات را مجانی ارائه می دهد.
 
وی یادآورشد: همچنین شورای شهر نیز مطابق قانون مدعی است که مدیریت قبرستان با شورا و شهرداری است و احدی اجازه دخالت ندارد.

وی عنوان کرد: بیشتر اعتراضات شهروندان به نحوه مدیریت آرامستان گرگان در خصوص نبود حساب و کتاب مشخص در مبالغ دریافت شده بابت فروش قبر، ساخت و ساز بدون برنامه و غیرقانونی، نبود بهداشت و تراکم زباله در سطح سایت، عدم وجود مقررات مشخص در خصوص هزینه ها، وجود دهها متکدی و افراد معتاد در سطح آرامستان و بین خانواده های عزادار است.
کد مطلب 1146722

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