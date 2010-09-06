به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر امروز در حاشیه نشست خبری هفته تعاون در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون 20 درصد از کل تعاونی‌های کشور راکد و غیرفعال هستند، این درحالی است که این میزان در سال‌های گذشته 35 درصد بوده است.

وزیر تعاون به فعالیت مقطعی بخشی از تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: طبیعی است که برخی گرایشهای تعاونی مانند مسکن و یا تعاونی‌های آموزشگاهی پس از سپری شدن مدت زمان ایجاد مسکن و یا اتمام تحصیلات تعطیل می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان گفت بخشی از غیرفعال بودن از این بابت است.

عباسی در ادامه از نظرسنجی انجام شده از تعاونی‌های غیرفعال به موضوع نیاز مالی به عنوان مهمترین مشکل آنها سخن گفت و اظهار داشت: هم اکنون تعاونی های زیادی هستند که به ثبت رسیده‌اند ولی برای شروع کار خود نیازمند تسهیلات و منابع هستند، بنابراین می‌توان مشکل بزرگ 31 هزار تعاونی غیرفعال را منابع تسهیلاتی دانست.

وی با بیان اینکه این تعداد در گذشته 40 هزار بوده است که می توان به مشکلات مالی، اختلافات مدیریتی، رکود، وجود پرونده‌های حقوقی و همچنین تغییر حرفه برخی از آنها به عنوان دلایل غیرفعال بودن اشاره کرد و گفت: هم اکنون با ایجاد ستادهای بازسازی تعاونی‌های غیرفعال به دنبال رفع مشکلات تعاونی‌ها هستیم.

وزیر تعاون 12 درصد از تعاونی‌های غیرفعال را مربوط به تعاونی‌هایی دانست که در سال گذشته ایجاد شده‌اند. وی بیان داشت: یکی از مواردی که در قالب بانک توسعه تعاون دنبال می‌شود فراهم کردن امکان تسریع در پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها است.

عباسی همچنین به واگذاری 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها طبق قانون اشاره کرد و افزود: اینکه اعلام شود تعاونی‌ها نتوانستند از محل واگذاری‌ها به نفع خود استفاده کنند درست نیست چون در این رابطه قانون اصل 44 تکلیف را روشن کرد.

وی ادامه داد: طبق قانون اصل 44 معادل 40 درصد از کل واگذاری‌ها باید در قالب بورس به مردم واگذار شود و 40 درصد دیگر نیز در قالب تعاونی‌های سهامی عدالت در اختیار مردم قرار گیرد که این موضوع خود، گواهی است بر تحقق سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها.

وزیر تعاون همچنین به غیرتعاونی شدن شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت در استانها انتقاد کرد و با اعلام مخالفت دوباره خود با نظر مجلس در این خصوص، گفت: قانون اصل 44 مشخص کرده است که سهام عدالت و کلیه امور مربوط به آن از جمله سرمایه گذاری باید از طریق تعاونی‌ها باشد همان طور که اعلام شد 40 درصد کل واگذاری‌ها باید در قالب بورس به خریداران عرضه شود.

عباسی با اعلام اینکه 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکت های دولتی به تعاونی‌ها اختصاص نیافته است، اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم که این موضوع در قالب بودجه‌های سالانه طبق قانون اصل 44 انجام شود.

وی در خصوص تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون با تاکید بر اینکه عده‌ای می‌گویند چرا وزارت تعاون این سهم 25 درصدی را محقق نکرده است، تاکید کرد: قرار است در طول برنامه پنجم توسعه این موضوع برنامه ریزی شود و در ادامه نیز ابزار دستیابی به آن تعریف خواهد شد.

وزیر تعاون با بیان اینکه دولت طرح تفکیک حسابهای ملی را برای بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تصویب کرده است، به تلاش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای اجرای این مصوبه اشاره کرد و افزود: هم اکنون سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور 8 درصد تخمین زده می‌شود که این موضع بدون احتساب سهام عدالت است.

عباسی در خصوص وضعیت فعالیت تعاونی‌های اعتباری نیز با اشاره به اینکه براساس قانون تعاون 90 درصد تعاونی‌ها هم اکنون کار قرض الحسنه انجام می دهند، گفت: گروه دیگری از تعاونی‌ها با نام اعتباری آزاد فعالیت می کنند که متاسفانه مطابق قانون ایجاد نشده اند و هم اکنون بانک مرکزی و وزارت تعاون به دنبال ساماندهی آنها هستند.

وی با اعلام اینکه ما بر ساماندهی تعاونی‌های اعتباری اصرار داریم به رعایت ارزش‌های فعالیت تعاونی اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی وضعیت ساماندهی تعاونی‌ها را بررسی می‌کند که در این خصوص تعاونی‌هایی که نتوانند مطابق قوانین به فعالیت خود ادامه دهند نیز تعطیل می‌شوند.