بزرگداشت شهدای17شهریور دوشنبه شب در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: 17 شهریور ماه یادآور ایثار و از جان گذشتگی شهدایی است که با نثار خون خود میدان ژاله را میدان تحقق دلاورمردی شهدایی کردند که تا روزگار باقی است نام آنها بر تارک تاریخ این مرز و بوم خواهد درخشید.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این اطلاعیه با فراخوان از عموم امت حزب الله و شهید پرور و به ویژه مردم مومن و روزه دار تهرانی دعوت کرد تا با حضور انقلابی، پرشور و گسترده خود در این مراسم ضمن زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی به ویژه شهدای والامقام هفدهم شهریور، با آرمان های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نموده و گذشته پرافتخار شهدای انقلاب اسلامی را به عنوان چراغ راه آینده خود قرار دهند و با بزرگداشت این گونه ایام کشور و نظام خود را ازگزند حوادث و بلایای فتنه های آخر زمان و انقلاب اسلامی خود را بیمه کنند.