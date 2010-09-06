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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

بزرگداشت شهدای17شهریور دوشنبه شب در تهران برگزار می شود

بزرگداشت شهدای17شهریور دوشنبه شب در تهران برگزار می شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ویژه مراسم بزرگداشت شهدای هفدهم شهریور، دوشنبه شب از ساعت 21 با سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مسجد علی بن موسی الرضا (ع) واقع در میدان شهدای تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: 17 شهریور ماه یادآور ایثار و از جان گذشتگی شهدایی است که با نثار خون خود میدان ژاله را میدان تحقق دلاورمردی شهدایی کردند که تا روزگار باقی است نام آنها بر تارک تاریخ این مرز و بوم خواهد درخشید.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این اطلاعیه با فراخوان از عموم امت حزب الله و شهید پرور و به ویژه مردم مومن و روزه دار تهرانی دعوت کرد تا با حضور انقلابی، پرشور و گسترده خود در این مراسم ضمن زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی به ویژه شهدای والامقام هفدهم شهریور، با آرمان های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نموده و گذشته پرافتخار شهدای انقلاب اسلامی را به عنوان چراغ راه آینده خود قرار دهند و با بزرگداشت این گونه ایام کشور و نظام خود را ازگزند حوادث و بلایای فتنه های آخر زمان و انقلاب اسلامی خود را بیمه کنند.

کد مطلب 1146727

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