به خبرگزاری مهر، نمایشگاه "نقش جادو" به عنوان یکی از برنامه‌های جانبی چهاردهمین جشن سینمای ایران مجموعه‌ای از عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم‌های سینمای ایران را به نمایش درمی‌آورد.

200 قطعه عکس ارائه شده در نمایشگاه، گزیده‌ای از آثار 14 هنرمند عکاس سینمایی است که در سال‌های 87 تا 89 تهیه و توسط انجمن عکاسان سینمای ایران در نمایشگاه نقش جادو انتخاب شده است.

آئین گشایش نمایشگاه، ساعت 20:30 روز چهارشنبه 17 شهریورماه در پردیس سینما گالری ملت واقع در ابتدای بزرگراه نیایش تقاطع خیابان ولیعصر خواهد بود و تا 2 مهرماه ادامه دارد.