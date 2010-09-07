جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر با اشاره به ایجاد دفتری در بیمه مرکزی برای رسیدگی به شکایتهای پرداخت خسارت از حدود یکسال قبل، گفت: بیمه مرکزی در بحث پرداخت خسارت، نظارتهای مستقیمی را برای افزایش رضایت مندی مشتریان بیمه انجام داده است.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه با تاکید بر اینکه رضایت مندی مشتریان در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: سندیکای بیمه گران منشور اخلاقی تدوین کرده و تحقق این منشور را پیگیری می کند.

وی از حمایت بیمه مرکزی نسبت به حقوق بیمه گذاران در قراردادهایی که ممکن است شرکتهای بیمه با نرخهای غیر فنی ارائه کنند و برخورد با آنها خبر داد و تصریح کرد: بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه کشور ارائه سرویس و خدمات بیشتری را انتظار دارد که همین امر نیز می تواند یکی از دلایل اصلی افزایش ضریب خسارت در این صنعت باشد.

آزادسازی تعرفه ها

به گفته فرشباف ماهریان بحث اصلاح نظام تعرفه ای یا آزادسازی نرخ تعرفه به دلیل عدم کارآیی لازم نرخها صورت گرفت، به نحوی که ارقام حق بیمه در برخی از رشته ها بالا بوده، در حالی که ضریب نفوذ یا ضریب خسارت در همان رشته ارقام پائین تری را نشان می داد.

این مقام مسئول در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: برای ایجاد یک بازار رقابتی و منفعت بیمه گذاران به عنوان موضوعات طرح تحول صنعت بیمه، سه مرحله از اصلاح نظام تعرفه ای انجام شد. بخش بزرگی از نرخها در بازار رقابتی عملا آزادسازی شد و نرخها سیر معقولی را در بازار پیدا کرد که همین امر نیز می تواند یکی دیگر از دلایل افزایش ضریب خسارت باشد.

عملیات بیمه ای

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با تاکید بر اینکه صنعت بیمه باید از عملیات بیمه ای حداقل سود را کسب نماید و همین موضوع یکی از استراتژی های تدوین شده در این صنعت در ایران و تمام دنیا است، عنوان کرد: بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها در صنعت بیمه از عملیات بیمه ای نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: حق بیمه ها باید متناسب با ضریب خسارت به علاوه هزینه های اداری، نمایندگی ها و غیره باشد. اگر شرکتهای بیمه می خواهند که سودی از قبل اینگونه عملات داشته باشند، باید در حداقل باشد، زیرا صنعت بیمه باید از بازده سرمایه گذاری های خود بتواند توجیه اقتصادی فعالیتها را برای سهامداران داشته باشد.

خصوصی سازی

فرشباف با بیان اینکه با واگذاری شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی، سهم شرکتهای بیمه خصوصی در بازار از 25 درصد در دو سال پیش به 54 درصد افزایش یافته است، گفت: رشد صنعت بیمه به نفع بخش خصوصی در حرکت است تا سهم بیشتری از بازار را در اختیار خود بگیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه حتی به دنبال این هستیم که با نگاه خصوصی و رقابتی بیمه ایران در بازار حرکت کند، اظهارداشت: وجود یک شرکت بیمه دولتی در بازار مکمل بخشهای خصوصی بیمه است.