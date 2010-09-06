20 میلیارد ریال صرف تجهیز علائم راه های گلستان می شود

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالی است که سالانه بیش از 50 میلیارد ریال صرف ایمن سازی راه های استان می شود.

وی اظهار داشت: شاخصهای مهمی که در بخش ایمنی راههای استان دنبال آن هستیم شامل هموار بودن راه و هدایت کننده بودن راه است و باید اجزای راه یکنواختی و تناسب لازم را داشته باشد و در نهایت عملکرد راه با نوع آن یکی باشد.



وی درباره اقداماتی که راه و ترابری به منظور ارتقای سطح ایمنی جاده های استان اعمال می کند نیز اظهار داشت: با عنایت به اهمیت کمیسیون اجرایی ایمنی راههای استان، این کمیسیون به ریاست استاندار، معاون عمرانی استانداری و دبیری اداره کل راه و ترابری استان فعال شده و برای دستگاههای عضو وظایفی تعیین شده است که همه تلاش ها در جهت افزایش ضریب ایمنی راه های استان و کاهش تصادفات صورت می گیرد.

معاون راه و ترابری گلستان گفت: در سه ماهه اول امسال در استان گلستان آمار فوتی ناشی از تصادفات 16 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.



مصدقی افزود: بیشتر تصادفات استان در راه اصلی آزادشهر به سمت مینودشت، گنبد به سمت آزادشهر و در اثر برخورد با احشام و محورهای علی آباد - آزادشهر و علی آباد - گرگان و گرگان - نوکنده در اثر برخورد با موتورسیکلتها رخ می دهد.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.