2300 تعاونی در بخشهای مختلف ایلام فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، منوچهر تیموری ظهر دوشنبه در مراسم تجیلیل از تعاونی های برتر استان ایلام با اشاره به فعالیت های بیش از دو هزار و 300 تعاونی در استان گفت: از سال گذشته تاکنون 282 تعاونی با 927 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.

تیموری همچنین از تفاهم اداره کل تعاون با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و صندوق مهر امام رضا برای آموزش کارجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به آنها خبر داد.

تیموری تصریح کرد: در حال حاضر یک سامانه اینترنتی در استان ایلام راه‌اندازی شده و آماده نام‌نویسی از متقاضیان و جویندگان کار است.

مدیرکل تعاون استان ایلام گفت: این سامانه به نام "تعاون پرتال"' بوده که متقاضیان می‌توانند با ورود به این سامانه کار نام‌نویسی خود را انجام دهند.



بمناسبت هفته تعاون از ده تعاونی برتر استان در مراسمی تقدیر شد.

فعالیت مستمر و موفق در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات از دلایل تقدیر از تعاونگران برتر استان است.

