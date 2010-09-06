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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

روزهای تعطیل کشور باید کاهش یابد

روزهای تعطیل کشور باید کاهش یابد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران خواستار کاهش تعطیلی روزهای تعطیل در کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حجت الاسلام  سید حسین حسینی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه معاونان جدید آموزشی و اداری مالی دانشگاه مازندران از افزایش تعطیلات رسمی کشور انتقاد کرد و گفت: روزهای تعطیل کشور باید کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: تعطیلات رسمی و در بسیاری موارد تعطیلی مراکز علمی و آموزشی مانع کیفیت و بهره وری لازم در امور خواهد شد.

وی خواستار ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی مسئولان دانشگاه در این زمینه شد و گفت: با توجه به اینکه تعطیلات متعدد روند انجام امور را کند می نماید باید تدبیری جهت کاهش و یا جبران آن اندیشیده شود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران بر اهمیت جذب اعضای هیئت علمی متعهد و ارزشی و دارای بنیه علمی قوی تاکید کرد و افزود: از آنجایی که استادان الگوهای دانشجویانشان هستند باید در جذب آنها حساسیتهای لازم اتخاذ شود.

در پایان مراسم رحمت الله عباس نژاد و صادق صالحی به سمت های معاونان آموزشی و اداری و مالی دانشگاه مازندران منصوب شدند.

کد مطلب 1146737

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