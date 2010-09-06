به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حجت الاسلام سید حسین حسینی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه معاونان جدید آموزشی و اداری مالی دانشگاه مازندران از افزایش تعطیلات رسمی کشور انتقاد کرد و گفت: روزهای تعطیل کشور باید کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: تعطیلات رسمی و در بسیاری موارد تعطیلی مراکز علمی و آموزشی مانع کیفیت و بهره وری لازم در امور خواهد شد.

وی خواستار ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی مسئولان دانشگاه در این زمینه شد و گفت: با توجه به اینکه تعطیلات متعدد روند انجام امور را کند می نماید باید تدبیری جهت کاهش و یا جبران آن اندیشیده شود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران بر اهمیت جذب اعضای هیئت علمی متعهد و ارزشی و دارای بنیه علمی قوی تاکید کرد و افزود: از آنجایی که استادان الگوهای دانشجویانشان هستند باید در جذب آنها حساسیتهای لازم اتخاذ شود.

در پایان مراسم رحمت الله عباس نژاد و صادق صالحی به سمت های معاونان آموزشی و اداری و مالی دانشگاه مازندران منصوب شدند.