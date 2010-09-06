اعلام آمادگی سپاهان برای حمایت از ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه محمدرضا ساکت به اصغر دلیلی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن آمده است: " باشگاه سپاهان با توجه به تجارب چند ساله در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا این آمادگی را دارد در زمینه‌های مختلف نهایت همکاری را از باشگاه ذوب آهن داشته باشد تا تیم فوتبال ذوب آهن بتواند در این مسابقات نماینده ای شایسته و افتخار آفرین برای مردم اصفهان و ایران باشد."

در بخش دیگری از این نامه آمده است: " باشگاه سپاهان می‌تواند در زمینه‌های امور مهندسی باشگاه جهت آماده سازی چمن و غیره، بخش پزشکی جهت در اختیار قرار دادن امکانان پزشکی و کلینیکی و فیزیو تراپی باشگاه سپاهان، همکاری در تمامی امور مربوط به روابط بین الملل، همکاری در امور تبلیغات و روابط عمومی، هماهنگی و همکاری کانون هواداران سپاهان با ذوب آهن در زمینه‌های مختلف و همکاری در بخش نقلیه و ترابری با باشگاه ذوب آهن همکاری کند."

در پایان ساکت با آرزوی موفقیت و افتخار آفرینی برای تیم فوتبال ذوب آهن، از دلیلی خواسته است مراتب مورد نظر را به این باشگاه اعلام کند تا اقدامات لازم از سوی باشگاه سپاهان برای همکاری با باشگاه ذوب آهن صورت گیرد.

دیدار رفت تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 روز چهارشنبه 24 شهریورماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.