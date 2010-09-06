به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه امروز 15 شهریورماه با مدیران و مسئولان شهرستان شمیرانات به عنوان نماینده رئیس جمهور حضور یافت.

وی در این جلسه که محل برپایی آن فرمانداری شمیرانات بود، گفت: در سفرهای استانی شاهد این هستیم که رئیس جمهور ماشین را به خاطر نامه یک فرد مجبور به توقف می‌کند و تاکید دارد تا سخنان آن فرد را بشنود.

حسینی افزود: نگرش دولتمردان باید در جهتی باشد که خدمت به مردم را عبادت بدانند. اگر این تفکر و روحیه در مسئولان نهادینه شود احساس خستگی و فرسودگی ناشی از کار وجود نخواهد داشت. این روحیه در دولتمردان وجود دارد و باید سعی کنیم این رویه در بدنه ادارات نیز اجرا شود.

وی با مهم و عظیم خواندن پروژه‌های سفرهای استانی دولت گفت: کوتاه شدن عمر انجام پروژه‌ها موجب دلگرمی مردم است و طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها نشان از ناکارآمدی دارد که در حال حاضر شاهد کوتاه‌تر شدن زمان انجام پروژه‌ها نسبت به گذشته هستیم. در حال حاضر تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم و نمی توان به شهروندی که نامه خود را به دست رئیس جمهور می‌دهد گفت زیر چرخ‌های توسعه ما از بین برود تا ما شرایط را مساعد کنیم.

وزیر ارشاد عدالت مورد نظر دولت را توزیع عادلانه امکانات توصیف کرد و گفت: دولت در زمینه حل مشکلات تمام توان خود را به کار خواهد گرفت و اگر گاهی اختلافی بین دولت و مجلس پیش می‌آید، مجلس نباید این مسئله را تبدیل به یک موضوع دیگر کند. گاهی بعضی از نماینده‌های مجلس می خواهند بخشندگی کرده و بخش خود را آباد کنند در حالی که دولت به مسائل اشراف دارد و سیاست‌های کلی نظام را در نظر دارد. به نظرم دست دولت باید در امور اجرایی باید باشد.

حسینی یادآور شد : باید وحدت ملی را حفظ کرده و یکپارچه باشیم اما گاهی اوقات کارد به استخوان رسیده و سخنانی گفته می‌شود اما طبق گفته مقام معظم رهبری بعضی اختلاف نظرها عادی است و مساله خاصی نیست.

وی با اعلام خبر اختصاص سالیانه 125 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیت‌های فرهنگی گفت: دیروز با اینکه رئیس جمهور راهی سفر بود جلسه کارگروه هنر 4 ساعت به طول انجامید و اعتبار 125 میلیاردی علاوه بر بودجه در نظر گرفته به امور هنری اختصاص یافت. طبق گفته مقام معظم رهبری فرهنگ باید از حاشیه و مظلومیت خارج شود و در حال حاضر نیز دست مسئولان باز است و جهت کمک می‌توانند اعلام نیاز کنند.

حسینی گفت: همان طوری که رهبری روز گذشته در دیدار با استادان دانشگاه فرمودند امروز پیشرفت در همه زمینه‌ها محسوس است و اگر حرف یا سخنی در تقبیح دولت گفته می‌شود نباید موجب دلسردی مسئولان شود. این رویه در میان دولتمردان دیده می شود و مرتباً در حال سفر به مناطق مختلف کشور و رسیدگی به امور هستیم.

وزیر ارشاد به حوادث سال گذشته اشاره کرد و گفت: اگر این حوادث در کشور دیگری رخ داده بود تا به حال ده‌ها بار دولت و حکومت آن کشور متحول می‌شد اما مردم، آگاه و قدردان هستند.

حسینی عنوان کرد: رویکرد فرهنگی دولت تنها به این معنی نیست که فعالیت‌های مربوط به امور فرهنگی انجام شود. بلکه دولت در دیگر زمینه های مرتبط نیز فعال است. مثلاً ممکن است ورود گردشگران به مناطقی از کشور بر روی فرهنگ آن منطقه تاثیر منفی داشته باشد و مطالبی از این دست که دولت به آنها توجه کافی دارد.

وی در پایان با اعلام خبر برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس گفت: امسال بعد از 5 سال این جشنواره را در چند استان و کشور برگزار خواهیم کرد که موضوع آن به دفاع مقدس محدود نیست و شامل موضوعاتی چون مقاومت لبنان و فلسطین نیز می‌شود.