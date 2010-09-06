به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره بینالمللی رحمت للعالمین از سوی فرهنگسرای ملل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود و طی آن هنرمندان 16 کشور اسلامی، آداب رسوم رمضانی کشورهای خود را به نمایش گذارده و در مباحثات فرهنگی شرکت می کنند.
سید محمد حسین حجازی دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی رحمتللعالمین با بیان اینکه استقبال چشمگیر از این جشنواره بیانگر اراده مستحکم هنرمندان کشورهای اسلامی برای همفکری اهل فرهنگ است، افزود: استقبال مدیران، هنرمندان و محققین کشورهای اسلامی سرمایه عظیمی است که ما را در نهادینه کردن این جشنواره مصمم میسازد چراکه در سایه هنر و خلاقیت میتوان هنر و تمدن اسلامی را بیشتر و بهتر جلوهگر ساخت.
دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی رحمت للعالمین از همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونین این سازمان، وزارت امورخارجه و سایر نهادها در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره قدردانی کرد.
امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با ارزشمند خواندن میزبانی جشنواره بینالمللی رحمت للعالمین در ماه مبارک رمضان افزود: یکی از مهمترین نقاط وصل ملل اسلامی مناسک مسلمانان است و ماه رمضان در این میان از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.
خوراکیان با اشاره به اینکه برپایی چهارمین دوره این جشنواره مقطع جدیدی برای آن محسوب میشود گفت: امیدواریم بتوانیم دبیرخانه دائمی جشنواره را ایجاد کنیم و جشنواره امسال مبنایی بر فعالیتهای گسترده در بین ملتهای مسلمان در ماه رمضان سالهای آینده باشد.
همچنین در پایان این مراسم مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تبریک ایام ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید بزرگ فطر خاطرنشان کرد: به لطف خداوند در این ماه که ماه عبادت و اطاعت از دستورات خداوند است ایران اسلامی شاهد حضور جمعهایی از مسلمانان اقصی نقاط جهان است که ابتدا در نمایشگاه بینالمللی قرآن شاهد حضور پر بار آنان بودیم و اکنون شروع جشنواره ارزشمند رحمت للعالمین را نظارهگر هستیم.
چهارمین جشنواره رحمت للعالمین به همت فرهنگسرای ملل و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و نمایندگیها و سفارتخانههای کشورهای مختلف از تاریخ 14شهریورماه تا پایان ماه مبارک رمضان در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار میشود.
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