امیر قطر امروز با ملک عبدالله دیدار می کند/ بررسی پیشنهاد تهران در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط بحرین، "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امروز دوشنبه با "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" در ریاض دیدار کرده و درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه روابط شورای همکاری خلیج فارس با ایران گفتگو می کند.

یک منبع دیپلماتیک در ریاض با اشاره به اینکه دیدار امیر قطر از عربستان شامل بسیاری از مسائل قابل بحث می شود، افزود: اهمیت سفر امیر قطر به ریاض این است که پس از دیدار روز گذشته وی با "محمود احمدی نژاد" در دوحه برگزار می شود.

همچنین برخی منابع اعلام کردند: امیر قطر در دیدار با پادشاه عربستان پیشنهادی از سوی ایران را در زمینه توسعه روابط تهران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مطرح و درباره آن گفتگو می کند.

این منابع همچنین از بررسی موضوع هسته ای ایران در این دیدار خبر داده اند.

خاطر نشان می شود روز گذشته رئیس جمهور ایران در دوحه با امیر قطر درباره راههای توسعه همکاری دوجانبه گفتگو کرده و بر ضرورت افزایش سطح امنیتی و کاهش تهدیدات خارجی در منطقه تاکید ورزیدند.