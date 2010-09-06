به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "راز موفقیت" کاری از گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار سیما است که به کارگردانی و اجرای اسماعیل میرفخرایی در 20 قسمت 45 دقیقه ای تولید و به زودی از این شبکه پخش می‌شود.

برنامه "راز موفقیت" در هر قسمت موضوعاتی چون مفهوم موفقیت و تعریف آن، ارائه دیدگاه‌های مختلف درخصوص مفهوم موفقیت، تغییر مفهوم موفقیت در کشورما و برخی کشورهای خارجی ، الگوهای موجود در بررسی موفقیت فردی، عوامل مؤثر در ایجاد احساس موفقیت در هر فرد، نقش تفکر در امر موفقیت و شکست ، نقش خانواده در امر موفقیت و شکست، نقش آموزش و پرورش در امور موفقیت و شکست و راهکارها و شیوه‌های دستیابی به موفقیت را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اجرای این برنامه به صورت مشترک بر عهده اسماعیل میرفخرایی و سیاوش صفاریان‌پور است.



