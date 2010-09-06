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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

میرفخرایی با برنامه "راز موفقیت" به شبکه چهار می‌آید

برنامه "راز موفقیت" به کارگردانی و اجرای اسماعیل میرفخرایی به زودی از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "راز موفقیت" کاری از گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار سیما است که به کارگردانی و اجرای اسماعیل میرفخرایی در 20 قسمت 45 دقیقه ای تولید و به زودی از این شبکه پخش می‌شود.
 
برنامه "راز موفقیت" در هر قسمت موضوعاتی چون مفهوم موفقیت و تعریف آن، ارائه دیدگاه‌های مختلف درخصوص مفهوم موفقیت، تغییر مفهوم موفقیت در کشورما و برخی کشورهای خارجی ، الگوهای موجود در بررسی موفقیت فردی، عوامل مؤثر در ایجاد احساس موفقیت در هر فرد، نقش تفکر در امر موفقیت و شکست ، نقش خانواده در امر موفقیت و شکست، نقش آموزش و پرورش در امور موفقیت و شکست و راهکارها و شیوه‌های دستیابی به موفقیت را مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
اجرای این برنامه به صورت مشترک بر عهده اسماعیل میرفخرایی و سیاوش صفاریان‌پور است.

 
کد مطلب 1146769

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