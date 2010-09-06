پایگاه اطلاع رسانی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع رسانی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران FIPIRAN با هدف ارائه داده ها و اطلاعات پردازش شده بازارهای مالی ایران در سطوح مختلف و برای کاربرد گروههای مختلف رونمایی شد.

هومن منصور مدیرسابق پردازش اطلاعات مالی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان مطلب فوق در این مراسم گفت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار،‌ پردازش اطلاعات مالی به فعالیتی اطلاق می شود که در آن اکثر داده ها و اطلاعات مرتبط به بازارهای مالی در انباری به صورت مرکزی نگهداری شده، برروی آنها پردازش هایی انجام گرفته و تمامی داده ها و اطلاعات در قالب های مختلف در اختیار متقاضیان با نیازهای متفاوت قرار می گیرد.

وی ادامه داد: شرکت مدیریت فناوری به عنوان زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی مختلف را در انبار داده ها نگهداری و پردازش کرده و در اختیار کاربران قرار می دهد.

منصور با اشاره به اینکه اطلاعات متنوعی در بازار سرمایه وجود دارد، اظهارداشت: هر اطلاعاتی که به نحوی بر بازار مالی تاثیرگذار باشد، در انبار داده ها نگهداری می شود.

مشاور شرکت مدیریت فناوری تصریح کرد: در این سایت داده‌ها و اطلاعات مالی به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می‌شود، به طوری که داده های بازار، اطلاعات شرکت ها، اطلاعات بازار اولیه و نهادهای مالی در این بخش قرار دارند. همچنین اطلاعات شرکت های تازه وارد و اخبار و شنیده ها نیز در این گروه جا می‌گیرد.



منصور با بیان اینکه برخی از اطلاعات بیرونی هم بر بازار تاثیرگذار هستند، ابراز داشت: برای مثال آمارهای اقتصادی، قیمت کالا ها در بازارهای جهانی و قیمت محصولات در بازار LME ، بر قیمت سهام شرکت های بورسی تاثیر گذار است، از همین رو باید بستری ایجاد کنیم تا داده‌ها را جمع آوری و منتشر کنیم.



وی افزود: در اقدامی دیگر، سامانه گزارش‌گیری را برای سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه کردیم که بر این اساس، گزارش‌های استانداردی تهیه می‌شوند.



منصور با اشاره به اتصال مستقیم به شبکه کدال، خاطرنشان کرد: بر این اساس خروجی EPS نیز بر روی سایت قرار می گیرد که این کار روی صورت های مالی هم انجام می شود.



وی با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات بورس تهران و فرابورس در خردادماه امسال به پایان رسیده است، از ورود به بورس کالا خبر داد و ابراز داشت: بخش عمده کار، بخش ناشران بود، چراکه تا پیش از راه اندازی کدال، مهم ترین اطلاعات شرکت ها به صورت کاغذی بوده و دسترسی به این اطلاعات وجود نداشت، از همین رو طی 5/2 سال گذشته تمام صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس وارد انبار داده ها شد تا امکان دسترسی به همه ردیف‌های صورت مالی فراهم شود.



مشاور شرکت مدیریت فناوری ادامه داد: بخش دیگری از اطلاعات با اهمیت شرکت ها مانند اطلاعات سهام داری،‌ تغییرات هیات مدیره و ... هم در انبار داده ها وجود دارد.



وی از قرار داشتن اطلاعات نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری در انبار داده ها خبر داد و گفت: همچنین اطلاعات شرکت های کارگزاری،‌ شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های رتبه بندی و مشاوران نیز جمع‌آوری شده است.

مشاور مدیریت فناوری بورس تهران با اشاره به اینکه برای ارائه اطلاعات در بخش بازارهای جهانی فعالیت گسترده ای صورت گرفته است تصریح کرد : با توجه به این موضوع و تاثیری که نوسانات قیمت های جهانی بر روی بورس دارد قیمت 10 کالای با اهمیت بر روی سایت منتشر می شود .



وی افزود : از جمله این کالاهای می توان به مس ، طلا ، سرب و روی و گندم اشاره کرد .



منصور با اشاره به اهمیت اطلاعات مربوط به نوسانات بورس های جهان خاطر نشان کرد : با توجه به این موضوع شاخص 10 بورس برتر دنیا از جمله داوجونز ، داکس ، کک و... را به اضافه سوابق این شاخص ها بر روی سایت در دسترس مخاطبان قرار داده ایم .



وی با اشاره به بخش سپرده گذاری تصریح کرد : در این بخش اطلاعات مربوط به ترکیب سهامدارای بالای یک درصد و سایر اطلاعات از جمله سرمایه گذاری خارجی را بر روی سایت منتشر می کنیم .



منصور با تاکید بر اینکه به پیشنهاد شرکت میدیرت فناوری بورس تهران شاخصی برای صندوق های سرمایه گذاری طراحی شده است اظهار داشت : این شاخص بر روی سایت قرار دارد و در عین حال هم شاخص محاسبه شده در اختیار سازمان بورس قرار می گیرد که نشان دهنده عملکرد کل صندوق ها است .



مشاور شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان اینکه صورت های مالی شرکت ها از سال 80 قابل دسترسی است تصریح کرد : با توجه به اینکه برای قرار دادن این اطلاعات مالی بر روی سایت اقدامات گسترده ای طی سه سال انجام شده است در حال سیاست گذاری برای فروش اطلاعات هستیم.



وی در خصوص قرار دادن P/E شرکت ها بر روی سایت گفت : با توجه به اینکه سیستم کدال در زمان ها مختلف EPS را اعلام می کند و عملا ما با چند EPS مواجه هستیم در صدد قرار دادن P/E با اطلاعات کامل هستیم .



منصور دیگر بخش های قابل اهمیت سایت را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت : بخش دیده بان بازار، شاخص ها و نرخ برابری ارزها از دیگر اطلاعات قابل توجه در این سامانه است .



وی اظهار داشت : با توجه به اینکه هر شرکت برای خود دارای صفحه جداگانه ای است برای هر شرکت گزارش استانداردی طراحی شده است .



منصور در برابر این مطلب که هم اکنون شرکت های پردازشگر اطلاعات فعالیت گسترده ای در بازار سرمایه دارند و به نظر می رسد که این سایت همچون رقیبی برای این شرکت ها باشد، گفت : ما برای این شرکت ها رقیب نیستیم و در واقع ما به چشم مشتری به آنها نگاه می کنیم و صورات های مالی استخراج شده از کدال را به عنوان خدمات در اختیار این مشتریان قرار می‌دهیم.



مشاور شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با اشاره به راه اندازی سایت به زبان انگلیسی اظهار داشت : زمانی که قانون جدید سرمایه گذاری خارجی ابلاغ شد، مرجع کاملی به زبان خارجی برای سرمایه گذاران خارجی وجود نداشت، از همین رو تصمیم گرفتیم این امکان را فراهم کنیم و در این راستا مقرر شده تا به صورت اتوماتیک سایت فارسی به انگلیسی ترجمه شود، البته مقداری تفاوت اجتناب ناپذیر است، برای مثال بخش آموزش این دو سایت با یکدیگر فرق خواهد داشت.



وی در پایان از راه اندازی این سایت به زبان عربی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.