پیش بینی برداشت 36 هزار تن انگور در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان سطح زیر کشت دو هزار و 117 هکتار انگور آبی و یک هزار و 387 هکتار انگور دیم می باشد.

وی متوسط عملکرد انگور آبی را 16 تن در هکتار و انگور دیم را دو تن در هکتار عنوان کرد و بیان داشت: در میان شهرستانهای استان شهرستان بیرجند بیشترین میزان سطح زیر کشت انگور را به خود اختصاص داده است.

هادربادی مهترین ارقام انگور استان را انگور حسینی، عسکری، یاقوتی لعل، امیری، شاهرودی، مایه میشی، روچه، پیکامی، سبز انگور، سبز کوهی و.. دانست که عمدتا در استان مصرف شده و بخشی هم به استان سیستان و بلوچستان صادر می شود.

وی تعداد بهره برداران انگور در استان را هفت هزار نفر برشمرد و در خصوص بهبود کیفیت محصول انگور و خدمات ارائه شده، تصریح کرد: در این راستا 400 تن انواع کودشیمیایی بین انگورکاران استان توزیع شده است.

هادربادی همچنین به خواص و ویژگی های این محصول اشاره کرد و ادامه داد: انگور میوه ای دارای ویتامین های A ، B ، و C و همچنین دارای مقداری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و آلومین می باشد.

وی نابسامانی بازار فروش و وجود دلالان و واسطه ها در زنجیره محصول به مصرف کننده، تراکم تعداد بوته ها در واحد سطح که باعث بالارفتن هزینه های داشت و برداشت می شود، کشت مخلوط با سایر درختان و خرده مالکی در سطح باغات را از جمله مشکلات مرتبط با این محصول در استان ذکر کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: انگور یکی از محصولات سازگار با شرایط اقلیمی استان بوده که از بهره وری خوبی برخوردار و نقش بسزایی در اقتصاد و توسعه بخش کشاورزی ایفا می کند.