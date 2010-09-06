نشست مشترک امروز وزرای صنایع و بازرگانی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی وزرای بازرگانی و صنایع و معادن به اتفاق معاونان دو وزارتخانه قرار بود امروز دوشنبه به منظور هم اندیشی و ارتقای تعامل دوجانبه و همچنین امضای تفاهمنامه مدیریت واردات نشست مشترکی داشته باشند که وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: بنا به دلایلی، این نشست مشترک لغو و به روز دیگری موکول شد.

وزیر بازرگانی اخیرا به وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مدیریت واردات نامه نوشته است.

در عین حال، به این سه دستگاه 10 روز فرصت داده شده است تا به تعریف شرایط و ضوابط فنی یا اصلاح و بازنگری آنها برای اعمال مدیریت واردات اقدام و نتیجه را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

البته تفاهمنامه پنج بندی مدیریت واردات و جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت سه شنبه هفته گذشته بین سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت ایران امضا شده بود.