روسیه و رژیم اسرائیل توافقنامه نظامی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، این توافقنامه از سوی ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه به امضا رسید.

وزیر دفاع روسیه توافقنامه را انگیزه ای برای روابط دو طرف توصیف و بر "روابط تنگاتنگ "دوجانبه در زمینه های مختلف تاکید کرد.

ایهود باراک نیز گفت که رژیم اسرائیل در زمینه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین آماده تبادل تجارب نظامی با روسیه است.

باراک گفت: "اسرائیل به روسیه نه تنها به عنوان شریکی مهم، بلکه همانند قدرتی جهانی می نگرد که نقش مهمی در خاور نزدیک ایفا می نماید".