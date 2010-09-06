786 مدرسه چند نوبته در استان اردبیل وجود دارد

دولت لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: برای تک شیفته کردن این مدارس باید بیش از هزار و 250 باب کلاس درسی جدید در این استان احداث و به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه برای احداث این تعداد کلاس درسی جدید به اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال نیاز می باشد، افزود: هنوز مشکل مدارس دو شیفته در استان اردبیل حل نشده است.

سرپرست اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اضافه کرد: برای تک شیفته کردن مدارس استان هم اکنون 692 کلاس درس در قالب 200 پروژه آموزشی از محل اعتبارات ملی و استانی نوسازی در حال احداث می باشد.

وی تصریح کرد: 679 باب کلاس درسی نیز در حال مطالعات مقاوم سازی است که از این تعداد 99 کلاس مقاوم سازی شده و تا پایان شهریور ماه جاری تحویل سازمان آموزش و پدورش خواهد شد تا به تعداد فضاهای آموزشی افزوده شود.

لطفی تصریح کرد: همچنین در سال جدید تحصیلی 65 کلاس درس، دو باب نمازخانه و یک واحد خوابگاه شبانه روزی دخترانه با اعتباری بالغ بر 63 میلیار ریال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی مدرسه 10 کلاسه کارشناسان، مدرسه 9 کلاسه رحیمی کلور، شش کلاسه گلمغان، 16 کلاسه راه نیار، 16 کلاسه سلمان آباد و 10 کلاسه آموزگار در حوزه شهرستان اردبیل را از جمله واحدهای آموزشی قابل افتتاح تا مهرماه عنوان کرد.

سرپرست اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان با بیان اینکه امسال از محل اعتبارات شهرستانی نیز اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال برای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی اختصاص یافته است، ابراز داشت: در سال جاری بر آماده سازی، تعمیر و تجهیز مدارس تاکید جدی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه ها و نیز کیفیت بخشی در احداث مدارس با رعایت دقت در اصول فنی متذکر شد: تحقق این مهم نه تنها استان را از جهت نیازمندی به تامین فضاهای آموزشی مرتفع می سازد، بلکه ایمنی مدارس و مراکز آموزشی را از گزند خطرات و حوادث طبیعی پیش بینی نشده تامین خواهد کرد.

این مسئول خاطر نشان کرد: سازمان نوسازی تا آغاز سال تحصیلی جدید با تمام توان در عمل به تعهدات و تکمیل پروژه های در دست اقدام و بهره برداری از این پروژه ها و تحویل آن به سازمان آموزش و پرورش تلاش خواهد کرد.