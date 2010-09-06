نیازهای اشتغال استان متناسب با ظرفیتهای موجود برنامه ریزی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر افزود: استان بوشهر نماد پیشرفت و توسعه در کشور است و استفاده از این قابلیت نیازمند مدیریت و طراحی سامانه نرم افزار برای رشد اشتغال در این استان هستیم .

وی اظهار داشت: طراحی سامانه نیازهای اشتغال استان بوشهر متناسب با ظرفیتهای موجود موجب خواهد شد تا همیشه این استان در زمینه تربیت نیرو برای فرصت های شغلی که در آینده در استان بوشهر فراهم می شود، جلوتر باشد .

امام جمعه بوشهر گفت: مشکل استان بوشهر این است که یک نگاه آینده نگر و دانشمند محور در زمینه اشتغال وجود ندارد به همین دلیل است که متقاضی کار داریم، پیشنهاد کار نیز وجود دارد ولی این دو از نظر دانش و مهارت تناسبی باهم ندارند .

صفایی بوشهری با بیان اینکه یکی از عوامل توسعه، پیشرفت و گسترش عدالت در جامعه، ایجاد اشتغال کارآمد است، اظهار داشت: اشتغال کارآمد اشتغالی است که مولد و باعث رفع نیاز جامعه باشد و افزایش میزان اشتغال کارآمد موجب پیشرفت و رفع ناهنجاریهای اجتماعی می شود.

وی اضافه کرد: باید برمبنای دانش و آمایش صحیح در عرصه هدایت اشتغال کار شود و تمرکز ما نباید روی یک چیز مشخص باشد بلکه باید پراکندگی صحیحی در بخش اشتغال داشته باشیم .

وی با تاکید برضرورت آموزش های فنی و حرفه ای در استان بوشهر گفت: در تمام شهرستانها فعالیت مراکز فنی و حرفه ای متناسب با قابلیت های آن شهرستان ضروری است .

امام جمعه بوشهر در ارتباط به اشتغال سرمایه ای استان گفت: تمام اشتغال سرمایه ای در استان بوشهر بدلیل نداشتن مدیریت تولید، عرضه، اقتصاد، بازاریابی غیر موفق بوده و معوقات بانکی دارند .

مدیرکل کار و اموراجتماعی استان بوشهر نیز گفت: یکی از اهداف وزارت کار کاهش میزان بیکاری به حد پنج درصد است که برای تحقق این امر سالانه باید فرصت های شغلی در استانها ایجاد شود .

حسین حیدری افزود: موضوع اشتغال و رفع معضل بیکاری یک مساله فرابخشی است و تا موضوع اشتغال استان بوشهر حل نشود، خطر ایجاد ناهنجاری های اجتماعی در این استان وجود دارد .