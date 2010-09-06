به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر16 سال کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می‌کند، ساعت 22 سه‌شنبه از تهران راهی دبی و از آنجا به سئول می‌رود.

در این سفر شاگردان اکبر محمدی علاوه بر انجام دو دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان کره جنوبی، اردوی تدارکاتی 5 روزه را هم در این کشور برگزار خواهند کرد.

بر این اساس و پس از حذف نام 8 بازیکن، سردار آزمون، مسعود خانعلی زاده، سیاوش حق نظری، محمدحسین کنعانی، مهدی مهدی پور، سیدجلال عبدی، علی علیپور، ساسان رجب زاده، بهمن جهان تیغ، وحید نجفی، فریدون زبیدانی، میثم لباف، آرمین ناصری نژاد، مازیار حسین نشتایی، داود بهادری، عظیم مقدم، امیرحسین کریمی، علیرضا اکبری، محمد یزدانی، فرهاد محمدی و امیرعباس آیینه‌چی نفراتی هستند که تیم نوجوانان کشورمان را در این سفر همراهی خواهند کرد.

تیم زیر 16 سال کشورمان طی روزهای جمعه نوزدهم و یکشنبه بیست و یکم شهریورماه دو دیدار دوستانه را با تیم نوجوانان کره جنوبی برگزار می‌کند. تیم کره جنوبی نایب قهرمان دوره گذشته رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیاست اما به علت ناکامی در مرحله گروهی، در مرحله نهایی این مسابقات حضور ندارد.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خود را برای حضور در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که دوم تا شانزدهم آبان سال جاری در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند. این تیم که قهرمان دوره گذشته این رقابت‌هاست در گروه B با تیم‌های سوریه، کره شمالی و عمان همگروه است.