غیبت مولفه های تاثیرگذار موجب شکست طرح سازش می شود

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در باره گفتگوهای سازش مبنی بر اینکه زمان هم با صلح همراه نیست، گفت: این اظهارنظر حکایت از یاس کامل برگزار کنندگان این مذاکرات از نتیجه بخش بودن و غیبت مولفه های تاثیر گذار در صحنه خاورمیانه در طرح سازشی که آمریکا تدارک دیده است، موجب می شود توفیقی همراه این گفتگوها نباشد.

وی افزود: وزیر خارجه آمریکا پس از برگزاری اولین دور مذاکرات اعلام کرد زمان هم با صلح همراه این گفتگوها نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: البته خانم کلینتون تلاش کرد مقصرانی برای این موفق نبودن مذاکرات اعلام کند و اشاره ای هم کرد که ایران حامی برخی ایدئولوژی هایی است که خلاف صلح حرکت می کند.

سنایی گفت: این درحالی است که ناکام بودن این طرح های صلح از پیش روشن است زیرا عوامل اصلی و نیروهای مقاومت در این مذاکرات دعوت نمی شوند. بنابراین روند این گفتگوها و ساختار و روند آن غلط است که نمی تواند نتیجه بخش باشد.

وی تاکید کرد: عدم حضور عوامل موثر راه موفقیت این گفتگوها را با بن بست مواجه کرده است.