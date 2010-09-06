به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم سینمایی "جرم" بیست و هشتمین فیلم سینمایی مسعود کیمیایی توسط مصطفی خرقهپوش در استودیو عروج فیلم در حال انجام است. کارن همایونفر آهنگساز فیلم به تازگی ساخت موسیقی سکانسهای تدوین شده را آغاز کرده است.
داستان فلیم سینمایی "جرم" در سالهای پیش از انقلاب میگذرد. پولاد کیمیایی، حامد بهداد، شبنم درویش، بهاره رهنما، نیکی کریمی، داریوش ارجمند، امیر یل ارجمند، اکبر معززی، سیامک انصاری، کیانوش گرامی، محمد موید، محراب رضائی، علی اصغر طبسی، مجید علیزاده، نوید لاجوردی، مهزاد اقطایی، سامان حسینی، شاپور کلهر، مهرداد فلاحتگر و جمعی از هنرجویان و فارغالتحصیلان کارگاه آزاد فیلم نیز در "جرم" بازی کردند.
مسعود کیمیایی فیلمهای سینمایی "سرب"، " دندان مار"، "تجارت"، "مرسدس"، "سلطان"، "اعتراض"، "محاکمه در خیابان"، "رئیس"، "حکم" و... را در کارنامه دارد.
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