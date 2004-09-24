ملي پوشان جوان بسكتبال مستحق قهرماني بودند

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي بسكتبال جوانان ايران در حالي به قهرماني مسابقات بسكتبال جوانان آسيا دست يافت كه در يكي دو سال گذشته و در شرايط سخت و آسان و با امكانات كم و زياد با همه موارد كنار آمده و با انگيزه و بدون هيچ شكوه و شكايتي ، قدر موقعيتهاي ايجاد شده وحمايت هاي دست اندركاران فدراسيون بسكتبال را دانسته و يكدل ومتحد در اردوها شركت كرده و بازيكنان با اعتقاد به كار مربيان با سخيتها و فشارهاي تمرينات كنار آمده و با جان و دل آنرا پشت سرگذاشتندو به مسابقات آسيايي هند اعزام شدند و با تكيه بر خود باوري و اعتماد به نفس لازم كه در رسيدن به اين فاكتورها كادر مربيگري ، سرپرستي و اعضاي فدراسيون بسكتبال با نظارت مستمر و پي در پي پيش از هر موردي موثر بودند از اولين ديدار بدون هراس از اسم ها و رسم ها پا به ميدان گذاشته و با پيروزي هاي مقتدرانه از همان ديدار اول خود را به عنوان تنها شانس قهرماني مطرح كردند. البته برتري تيم ملي بسكتبال جوانان به همين موارد ختم نمي شود بلكه قرارگرفتن در سيستم هاي كادر رهبري تيم ، از خود گذشتگي بازيكنان در ايجاد موقعيت براي همبازي ها ، پرهيز از كوچكترين كم كاري در طول بازي و تكيه بر دفاعي مثال زدني و بي نقض و البته درخشش جوان 23/2 متري يعني جابر روزبهاني به قهرماني آسيا و افتخاري بزرگ منجر شد كه لازم سرلوحه تمام تيمهاي ملي بسكتبال باشد بخصوص در آستانه مسابقات اميدهاي آسيا .