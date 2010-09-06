105 میلیارد ریال اعتبار برای وام اشتغالزایی روستایی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک ظهر دوشنبه در جمع مدیران استان افزود: این تسهیلات در 105 روستا در اختیار بیش از یک هزار خانوار قرار می گیرد تا با استفاده بهینه از این وام برای خود درآمد زایی ایجاد کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه انجام بهترین کار در کوتاهترین فرصت زمان موجب پیشرفت و تعالی خواهد شد، اظهارداشت: خدمتگزاری به مردم فرصتی است که همیشه بدست نمی آید بنابراین باید بابهره گیری از حداقل ها حداکثر خدمت رسانی به شهروندان داشت.

استاندار گیلان درادامه خدمت به خلق را بزرگترین عبادت دانست و اظهار داشت: مهمترین و مقدس ترین فعالیت امروز در جامعه ایجاد شغل و رفع دغدغه های شهروندان است، شغل باید با مد نظر قرار دادن امکانات و استعداد های موجود در منطقه ایجاد شود.

شغل های قدیمی با استفاده از تکنولوژی روز احیاء شود

وی همچنین فراهم کردن شرایط لازم برای اشتغالزایی را امری مهم دانست و افزود: در روستاها باید با بهره گیری از آئین و فرهنگ سنتی شغل های قدیمی را با استفاده از تکنولوژی روز احیاء و شرایط اشتغال افراد بیشتری را ایجاد کرد.

قهرمانی چابک در ادامه طرح مسافرکاشانه را طرحی نو و جذاب برای رونق گردشگری روستایی عنوان کرد و گفت: این طرح علاوه بررونق گردشگری در مناطق روستایی موجب رفاه و آسایش مسافران و گردشگران خواهد شد.

وی اظهار داشت: روستاها موقعیت و جاذبه های منحصربفردی برای توسعه گردشگری دارند که باید با اجرای طرح های مختلف گردشگری ازسوی دهیاران و شوراها و سایر مسئولان شرایط جذب گردشگرو رونق اقتصادی روستاها مهیا شود.

استاندار گیلان عنوان کرد: شناسایی روستاها و تشویق و ترغیب روستائیان برای ایجاد مکانهای گردشگرپذیر در توسعه صنعت گردشگری روستایی و جذب مسافر مؤثر است.

مسافران و گردشگران با زیباییهای گیلان بیشتر آشنا شوند

وی با تأکید براین امر که مسافران و گردشگران باید با حضور در دل روستاها با زیبایی های گیلان بیشتر آشنا شوند، خاطر نشان کرد: مسافر کاشانه ها و خانه های استیجاری در روستاها از راهکارهای مناسبی است که می تواند گردشگران را به داخل روستاها سوق دهد.

قهرمانی چابک همچنین تأکید کرد: حضور گردشگران و مسافران در روستاها موجب رونق اقتصادی، ایجاد شغل، تبادل فرهنگی و ایجاد سرمایه خواهد شد و دهیاران و شوراها در روستاها باید شرایط لازم را برای تحقق این امر مهیا کنند.

وی در ادامه گفت: توسعه گردشگری درروستاها و ایجاد مراکز عرضه صنایع دستی موجب اشتغالزایی اهالی روستاها می شود .

استاندار گیلان همچنین اظهار داشت: دردنیای امروز مهمترین شاخصه توسعه و تعالی داشتن روحیه ی همکاری و استفاده از خرد جمعی است و امروز کسانی در انجام کارهایشان موفق هستند که برای پیشرفت و آبادانی استان و کشور صادقانه و خالصانه تلاش کنند.

وی در ادامه با تأکید بردرآمدزایی در روستاها اظهار داشت: برای توسعه و پیشرفت منطقه نباید تنها به اعتبارات دولتی توجه داشت.

رویکرد دولت در توسعه روستاها بسیار مطلوب است

قهرمانی چابک همچنین با اشاره به اهمیت اشتغالزایی در روستاها گفت: ایجاد فرصت های شغلی مناسب در روستاها و تخصیص اعتبارات و امکانات مناسب علاوه بر ماندگاری روستائیان موجب تقویت اقتصادی خانوارها نیز می شود.

وی در ادامه رویکرد دولت در توسعه روستاها را بسیار مطلوب دانست و یاد آور شد: روستاهای گیلان از استعداد و پتانسیل بسیار بالایی برخوردارند که باید با برنامه ریزی اصولی از همه این توانمندی ها بدرستی استفاده شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به وظایف دهیاران در خصوص اطلاع رسانی به روستائیان برای رعایت زیبایی های منطقه خود خاطرنشان کرد: پاکسازی روستا و حفظ زیبایی مناطق آن نخستین گام درآمدزایی خواهد بود.

وی با انتقاد از به آتش کشیدن کاه و باقی مانده شالیزارها در شهرستان رشت گفت: این اقدام باعث تهدید سلامت افراد و آلودگی محیط زیست می شود .

قهرمانی چابک ادامه داد: در استان کارخانجاتی در حال ساخت است که از این ضایعات بهترین کالاهای مصرفی را تهیه می کند و کشاورزان باید تلاش کنند از این باقی مانده شالیزارها برای خود در آمدزایی داشته باشند.