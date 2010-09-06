نگرانی نیروهای ائتلاف از افزایش تلفات خود در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمار کشته های نظامیان خارجی در افغانستان در حالی امسال از مرز 500 نفر گذشته که در سال 2009 در مجموع 521 نفر از نیروهای ائتلاف در افغانستان کشته شدند.

این در حالی است که هنوز تا پایان سال جاری میلادی چند ماهی باقی مانده و با در نظر گرفتن میزان خشونت های موجود در افغانستان می توان گفت آمار تلفات نظامیان خارجی در افغانستان به بیش از سال 2009 خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، در سال جاری میزان کشته های نظامیان خارجی مستقر در افغانستان افزایش چشمگیری داشته که اغلب آنها را نظامیان آمریکایی تشکیل می دهند.

درحالی که چهار ماه به پایان سال 2010 باقی مانده است، بیش از 322 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند. این درحالیست که در کل سال 2009، 317 آمریکایی جان خود را در نتیجه درگیریها در افغانستان از دست داده بودند.

آمار تلفات نظامیان خارجی در افغانستان در حالی افزایش می یابد که سازمان ملل متحد نیز از سوی دیگر گزارش داده است: آمار تلفات غیرنظامیان افغانی در شش ماه نخست سال 2010، 31 درصد افزایش یافته و در این مدت هزار و 271 نفر کشته و یک هزار و 991 زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم اعلام شده است.

به نوشته رویترز، هم اکنون 150 هزار نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که سطح خشونت ها در این کشور و میزان تلفات شهروندان افغانستانی و خارجی نیز در آن از سال 2001 تا کنون یعنی از زمان سقوط طالبان به بیشترین حد خود رسیده است.

این در حالی است که نظرسنجی ها نیز حکایت از آن دارد که میزان حمایت از جنگ در افغانستان کاهش یافته و سران ناتو از این موضوع نگران هستند که کاهش حمایت از جنگ در اقدامات آنها تاثیر منفی بگذارد.

بر همین اساس نظرسنجی شبکه ان.بی.سی نیز نشان می دهد که از هر 10 آمریکایی هفت نفر اعتقاد دارند که جنگ در افغانستان بدون موفقیت برای آمریکا به پایان می رسد.