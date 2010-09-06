تجارت اسلحه در شمال عراق رشد تصاعدی دارد/ تصویر فروش سلاح در اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، تجارت اسلحه در بازار سیاه مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق از جمله شهر اربیل در حالی رو به افزایش است که دوت محلی از افزایش میزان جرم و جنایت و درگیری های مسلحانه میان پلیس و افراد تحت پیگرد ابراز نگرانی کرده است.

پلیس معتقد است که اعمال خشونت آمیز در برخی مناطق اقلیم کردستان به این دلیل بالا رفته است که اسلحه به وفور در منازل یافت می شود و از طرفی دارندگان مجوز حمل سلاح نیز افزایش پیدا کرده اند.

البته نیروهای امنیتی وجود بازارهای آزاد برای خرید و فروش سلاح در اقلیم کردستان را مهمترین عامل تاثیرگذار در این موضوع می دانند.

در تصویر فوق برخی از سوداگران غیرقانونی اسلحه را در بازار سیاه شهر اربیل در شمال مشاهده می شوند. یکی از آنها با تاکید بر عدم افشای نام خود در این باره می گوید: روزانه 100 تا 200 دلار از فروش اسلحه درآمد دارم و این مسئله مرا مجبور کرده با وجود خطراتی که این کار دارد همچنان به آن ادامه دهم.