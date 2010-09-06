موضوع آبهای زیرزمینی به بحث اصلی کرمانی ها تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد کامیاب ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان آب و فاضلاب کشور با اشاره به معضل گسترده آبهای زیر سطحی گفت: حل این مشکل نیازمند کمکهای کشوری از طرف وزارت نیرو و دولت است.

معاون عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: این مشکل هم اکنون تا حدی پیش رفته است که به مرور به بحران اجتماعی کرمان تبدیل می شود.

وی افزود: بحث بالا آمدن آبهای زیر سطحی در کوتاه مدت با کمک طرحهایی که حکم مسکن را دارند مهار می شود، اما اگر طی سه تا چهارسال آینده فاضلاب شهر کرمان به بهره برداری نرسد نگرانیها به مرحله بحرانی می رسد.

کامیاب گفت: طرح فاضلاب شهر کرمان از 13سال پیش آغاز شده و طرحی 18ساله است اما تاکنون تنها با اعتبارات سالانه دو میلیارد تومان پیش رفته که 100میلیارد دیگر برای اتمام کار نیاز داریم که دور از دسترس وزارت نیرو نیست که این اعتبار را تامین کند.

وی یادآور شد: اگر این اعتبار تامین نشود کار سختی در بحث مهار آبهای زیر زمینی در استان پیش رو خواهیم داشت.