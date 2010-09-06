به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محسن محدث ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قبلا 15 شهریورماه به عنوان زمان اعلام نتایج نهایی پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران اعلام شده بود، تصریح کرد: داوطلبان از سه طریق می‌توانند نسبت به قبولی قطعی در آزمون ورودی حوزه‌های علمیه خواهران اطلاع کسب کنند.



وی یکی از این شیوه‌ها را مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به آدرس www.whc.ir و وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری و یا شماره شناسنامه، کد ملی و شماره پرونده ذکر کرد و افزود: در شیوه‌ای دیگر داوطلبان می‌توانند شماره ملی خود را (بدون خط تیره) به سامانه پیام کوتاه 30002144 ارسال کنند تا با پاسخ خودکار، از قبولی قطعی در آزمون‌های ورودی حوزه‌های علمیه خواهران اطمینان حاصل کنند.



مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: داوطلبان همچنین می‌توانند به منظور اطلاع از قبولی در آزمون به مدرسه یا مداس انتخابی خود مراجعه کنند.



وی با اشاره به آمار پذیرفته شدگان حوزه‌های علمیه خواهران کشور در سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد)، اضافه کرد: داوطلبان در سطح دو در دو شیوه حضوری و نیمه‌حضوری به تحصیل می‌پردازند که در شیوه حضوری شش هزار و 900 نفر به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی معرفی شده‌اند.



حجت‌الاسلام محدث خاطرنشان ساخت: از میان این تعداد 6 هزار و 700 نفر دارای مدرک دیپلم بوده‌اند که وارد دوره 5 ساله سطح دو شده‌اند و 200 نفر دارای مدرک سوم راهنمایی بوده‌اند که وارد دوره هفت ساله سطح دو شده‌اند.



وی یادآور شد: 72 نفر نیز در شیوه نیمه‌حضوری سطح دو پذیرفته شده‌اند.



مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: از میان کسانی که وارد سطح دو حوزه‌های علمیه خواهران شده‌اند، 587 نفر دارای مدرک کارشناسی، 10 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و دو نفر دارای مدرک دکتری بوده‌اند.



وی همچنین تعداد پذیرفته‌شدگان سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران را هزار و 181 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: از این تعداد 707 نفر در شیوه حضوری و 474 نفر در شیوه غیرحضوری پذیرفته شده‌اند.



محدث، رشته‌های تحصیلی سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران را شامل تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی و تاریخ اسلام ذکر کرد و افزود: در این میان بیشترین پذیرفته‌شدگان به رشته تفسیر و علوم قرآنی مربوط می‌شوند.



وی اضافه کرد: در این رشته 678 نفر پذیرفته شدند که از این میان 371 نفر در شیوه حضوری و 307 نفر در شیوه غیرحضوری پذیرفته شده‌اند.



مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تعداد قبول‌شدگان رشته فقه و اصول را 374 نفر عنوان کرد و گفت: از میان این تعداد 207 نفر در شیوه حضوری و 167 نفر در شیوه غیرحضوری پذیرفته شده‌اند.



وی با بیان اینکه تحصیل در رشته‌های فلسفه اسلامی، کلام اسلامی و تاریخ اسلام تنها به شیوه حضوری انجام می‌شود، یادآور شد: در رشته فلسفه اسلامی 26 نفر، در رشته کلام اسلامی 77 نفر و در رشته تاریخ اسلام 26 نفر در سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران کشور پذیرفته شده‌اند.



حجت‌الاسلام محدث گفت: امسال برای نخستین بار خواهران طلبه در رشته تاریخ اسلام به تحصیل می‌پردازند.