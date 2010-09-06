نامزدهای جایزه ادبی "طهران" ویژه مرداد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جایزه ادبی "طهران" گفت: آرش پورعلیزاده(رشت)،رضا شیبانی (تبریز)، لیلا تقوی مطلق(کرج)، ابراهیم قبله آرباطان(اردبیل)، وحید طلعت (شاهین دژ) پنج شاعر راه یافته به مرحله نهایی این دوره هستند.

عباس محمدی افزود: داوری نهایی برای انتخاب شاعر ماه مرداد آغاز شده است و برگزیدگان جایزه ادبی طهران روز سه شنبه 23 شهریور معرفی می‌شوند.

دبیر جایزه ادبی طهران در ادامه یادآور شد: ملاک داوری آثار در این جشنواره آخرین آثار شعرا و نویسندگان خواهد بود که در جشنواره‌های دیگر شرکت نکرده باشند.