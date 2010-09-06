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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

نامزدهای جایزه ادبی "طهران" ویژه مرداد مشخص شد

نامزدهای جایزه ادبی "طهران" ویژه مرداد مشخص شد

دبیرخانه‌ جایزه ادبی "طهران" پس از داوری اولیه آثار ارسالی، پنج شاعر را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه ویژه مردادماه معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جایزه ادبی "طهران" گفت: آرش پورعلیزاده(رشت)،رضا شیبانی (تبریز)، لیلا تقوی مطلق(کرج)، ابراهیم قبله آرباطان(اردبیل)، وحید طلعت (شاهین دژ) پنج شاعر راه یافته به مرحله نهایی این دوره هستند.

عباس محمدی افزود: داوری نهایی برای انتخاب شاعر ماه مرداد آغاز شده است و برگزیدگان جایزه ادبی طهران روز سه شنبه 23 شهریور معرفی می‌شوند.

دبیر جایزه ادبی طهران در ادامه یادآور شد: ملاک داوری آثار در این جشنواره آخرین آثار شعرا و نویسندگان خواهد بود  که در جشنواره‌های دیگر شرکت نکرده باشند.

علاقه‌مندان برای شرکت در جایزه ادبی "طهران" می‌توانند آثار خود را حداکثر تا بیست و هشتم هرماه به نشانی تهران،‌ خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،‌ خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک info@tehranmah.ir ارسال کنند.
 

کد مطلب 1146803

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