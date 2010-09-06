یک میلیون اصله نهال یارانه دار در گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو ظهر دوشنبه در تشریح فعالیتهای این مدیریت افزود: ازاین تعداد 539 هزار و 65 اصله نهال زیتون، 270 هزار اصله گردو و 153 هزار و 494 اصله انواه نهال میوه بوده است.

وی اظهار داشت: برای تامین این نهالها شش میلیارد و 812 میلوین و 799 هزار و 500 ریال بعنوان یارانه نهال از سوى مدیریت باغبانى سازمان هزینه شد و مابقی تحت عنوان سهم متقاضى توسط باغداران دریافت کننده نهال و همچنین از محل اعتبارات طرح اراضى شیبدار استان پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: قابل توجه اینکه 75 هزار اصله از نهالهاى زیتون توزیع شده ارقام خارجى بوده که به طریقه کشت بافت تکثیر و تولید و از کشور ایتالیا وارد شده است.

مصطفی لو بیان داشت: این تعداد براى اولین بار جهت احداث 50 هکتار باغ متراکم زیتون در سطح استان به مصرف خواهد رسید.

معاونت بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان بیان کرد: همچنین در راستاى سیاستهاى سازمان جهادکشاورزى استان مبنى بر افزایش تولید نهال زیتون از ارقا بارده و سازگار استان، برنامه ریزى مناسب و اقدامات قابل توجهى در دستورکار مدیریت باغبانى قرار گرفته است.

وی افزود: در سال جارى 100 درصد قلمه زیتون استحصالى و کشت شده در نهالستانها به اینگونه ارقام اختصاص یافته و این امر نویدبخش تامین کامل نیاز استان به ارقام مناسب در سال 1390 خواهد بود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بالغ بر 50 واحد نهالستان در سطح استان مشغول فعالیت بوده که 18 واحد از آنها داراى مجوز از سوى موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال کشور بوده و بقیه آنها نیز توسط کمیته فنى نهال استان در حال ساماندهى و اقدام جهت اخذ مجوز است.