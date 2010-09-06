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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

یک میلیون اصله نهال یارانه دار در گلستان توزیع شد

یک میلیون اصله نهال یارانه دار در گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاونت بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گفت: به منظور توسعه و جایگزینى باغات در استان در قالب طرح توسعه باغات و طرح تغییر کاربرى اراضى شیبدار یک میلیون اصله نهال یارانه دار در استان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو ظهر دوشنبه در تشریح فعالیتهای این مدیریت افزود: ازاین تعداد 539 هزار و 65 اصله نهال زیتون، 270 هزار اصله گردو و 153 هزار و 494 اصله انواه نهال میوه بوده است.

وی اظهار داشت: برای تامین این نهالها شش میلیارد و 812 میلوین و 799 هزار و 500 ریال بعنوان یارانه نهال از سوى مدیریت باغبانى سازمان هزینه شد و مابقی تحت عنوان سهم متقاضى توسط باغداران دریافت کننده نهال و همچنین از محل اعتبارات طرح اراضى شیبدار استان پرداخت شد.
 
وی خاطرنشان کرد: قابل توجه اینکه 75 هزار اصله از نهالهاى زیتون توزیع شده ارقام خارجى بوده که به طریقه کشت بافت تکثیر و تولید و از کشور ایتالیا وارد شده است.
 
مصطفی لو بیان داشت: این تعداد براى اولین بار جهت احداث 50 هکتار باغ متراکم زیتون در سطح استان به مصرف خواهد رسید.
 
معاونت بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان بیان کرد: همچنین در راستاى سیاستهاى سازمان جهادکشاورزى استان مبنى بر افزایش تولید نهال زیتون از ارقا بارده و سازگار استان، برنامه ریزى مناسب و اقدامات قابل توجهى در دستورکار مدیریت باغبانى قرار گرفته است.
 
وی افزود: در سال جارى 100 درصد قلمه زیتون استحصالى و کشت شده در نهالستانها به اینگونه ارقام اختصاص یافته و این امر نویدبخش تامین کامل نیاز استان به ارقام مناسب در سال 1390 خواهد بود.
 
وی عنوان کرد:  در حال حاضر بالغ بر 50 واحد نهالستان در سطح استان مشغول فعالیت بوده که 18 واحد از آنها داراى مجوز از سوى موسسه تحقیقات ثبت و گواهى بذر و نهال کشور بوده و بقیه آنها نیز توسط کمیته فنى نهال استان در حال ساماندهى و اقدام جهت اخذ مجوز است.
کد مطلب 1146809

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