آئین نامه حفاظتی حمل دستی بار تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی از تصویب آئین نامه حفاظتی دستی بار در شورای‍عالی حفاظت فنی در 18ماده و 7 تبصره خبر داد و گفت: این آئین نامه به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: این آئین نامه دارای 4 فصل و ضمائم مربوطه است که در فصل اول به تعاریف اختصاص دارد و فصل دوم نیز تحت عنوان مقررات عمومی شامل ممنوعیت حمل دستی بار با شرایط و ضوابط خاص، لزوم معاینات استخدامی دوره ای کارگران مربوطه و تناسب سلامت جسمی، روحی و روانی مناسب با نوع کار، لزوم ارزیابی مخاطرات محیط کار و استفاده از راهکارهای فنی، مهندسی و اصلاح وضعیت حمل دستی بار از نظر ارگونومی، ایمنی و نیز استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب از موارد مندرج در فصل دوم آئین نامه است.

نظری جلالی افزود: در فصل سوم نیز مقررات اختصاصی مانند لزوم ارائه آموزشهای ایمنی مربوط به کارگران، اعمال تمهیدات مناسب نظیر چرخش کار، زمان استراحت، طراحی دستگاههای کار و بسته بندی مناسب و رعایت اصول انبارداری در خصوص انجام فعالیتهای خارج از حد توان کارگران، ارائه فرمول و روش محاسبات میزان بار مجاز برای کارگران مرد در گروههای سنی 19 تا 50 سال و نیز مقادیر آن برای کارگران زن و مرد و حداکثر وزن بار در کارهای نشسته برای کارگران مرد و زن لحاظ شده است.

وی ادامه داد: درفصل چهارم مقررات متفرقه شامل تعیین حداکثر وزن مجاز جهت حمل و جابجایی بار به صورت دستی برای گروههای سنی و جنسی، ارائه زمان ممنوعیت حمل و جابجایی بار برای زنان باردار، پیش بینی ظروف مقاوم و حاوی مشخصات مواد شیمیایی و سمی برای حمل و جابجایی مواد مذکور و نیز مسئولیت کارفرما از دیگر موارد آئین نامه است که با رعایت موارد فوق ایمنی سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و ار تقای سطح بهره وری در کلیه کارگاههای مربوطه میسر می شود.